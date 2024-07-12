上周交通事故奪27命！4縣市最多　僅8地無人死亡

▲上周發生交通事故24小時死亡人數達27人。（資料示意圖／記者楊永盛翻攝）

記者李姿慧／台北報導

為即時改善交通痛點，交通部今(12日)起首度每周公布24小時交通事故死亡資料，上周死亡達27人，行人1人，死亡最多4縣市包括台南市、桃園市、彰化縣及屏東縣，高達14縣市都出現死亡事故，僅8縣市沒死亡事故；此外，今年1月到7月5日交通事故24小時死亡831人，大降13.6%，遠遠超越降低5%目標。

交通部今首度公布每周交通事故死亡人數，上周6月29日到7月5日交通事故24小時死亡人數為27人，行人1人，進一步分析肇因，車與車碰撞發生事故死亡有15人，車輛自撞死亡11人，另有1名行人因不明事故倒臥路中間。

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交通部也公布各縣市交通死亡事故排行前4名，其中死亡人數最多為台南市有5人，桃園市4人，彰化縣3人，屏東縣3人，另外行人死亡為桃園市1人。

▲▼交通事故死亡及各縣市死亡人數統計。（圖／交通部提供）

交通部路政道安司科長劉俐良表示，上周有14縣市發生交通事故死亡事件，其中以台南、桃園、彰化和屏東較多，另有8縣市沒有發生交通死亡事故，行人死亡部分僅桃園市發生1起，其他縣市則沒有發生。

此外，根據交通部統計，今年1月到7月5日累計交通事故24小時內死亡人數為831人，比去年同期減少131人，大幅降低13.6%，行人死亡則為106人，也比去年同期減少8人，降幅約7%。

▲交通部政務次長陳彥伯。（圖／記者李姿慧攝）

交通部政務次長陳彥伯表示，目前國內採用與國際接軌的30日死亡為統計基準，但公布時間有2個月落差，會讓各縣市失去2個月改善契機，7月起公布24小時死亡數字，主要是因為讓外界了解各縣市道安努力成果，以及交通安全趨勢，透過一周一周公布數據，讓各單位可及早改善，並讓各級政府努力成果公開透明揭露，共同朝零死亡願景努力。

陳彥伯表示，雖目前1到7月交通事故30日死亡統計尚未出爐，過往也有研究發現30日死亡和24小時死亡數據有1.5%到1.6%差異，不過依據1到7月24小時交通事故統計顯示，死亡下降達標已經是趨勢，透過每周公布，未來也能了解哪些縣市在哪些行為有惡化，並及時改善。