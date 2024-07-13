土石流封路！蘇花和仁至崇德段雙線搶通　恢復雙向通行

▲蘇花和仁至崇德路段經工務段搶修，已於7 ／12雙線搶通。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台9線蘇花公路和仁至崇德路段7月1日深夜因為強降雨發生道路阻斷，隔天午後熱對流豪雨特報又發生土石泥流，經公路局東區養護工程分局南澳工務段立即出動進駐之人力機具，日夜加緊搶修，已於12日12時恢復雙向通車。

南澳工務段表示，災害發生後立即出動進駐之人力機具，日夜加緊搶修，7月3日下午14時搶通單線開放通行，因路基流失長達60公尺，搶修策略應用貨櫃工法搶修路基缺口，於12日12時恢復雙向通車。目前南澳工務段持續辦理邊坡土石泥流疏導與防止溢淹路面。

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▲▼路基流失長達60公尺，工務段搶修策略應用貨櫃工法搶修路基缺口。

依氣象署預告氣象情資花蓮山區近日午後對流雲系仍發展旺盛，易有短延時強降雨，0403地震後該路段上邊坡極不穩定，土石鬆動敏感，及已發生災點路面復建工程管制需要，放行時間如下：

1、7月12日：17:00~19:00開放通行，當日19:00至隔日06:00夜間管制不開放通行。

2、7月13日上午6:00開放後，7月15日上午8:00起配合下清水橋復建工程每日3次放行時間（傍晚17時至隔日上午8時夜間時段不管制）：

●上午10:00~10:20

●中午12:00~13:00（中午施工暫停，放行時間延長）

●下午15:00~15:20各放行1次

●每日上午8時至傍晚17時進行施工管制，傍晚17時至隔日上午8時夜間時段不管制，假日全日不管制。（放行時段內到達管制點車輛，將全數放行）

南澳工務段提醒，台9丁線（64k+900～69k+100）路段邊坡仍處於不穩定狀態持續落石路段，為維護用路人安全，車輛請行駛台9線蘇花改仁水隧道（仁水隧道開放通車初期，即規劃有快、慢車道，機慢車可通行），原行駛台9丁線和仁至大清水路段之管制大貨車（車長12.2公尺以下之超尺度、動力機械、載運危險物品車輛）及行人，一律通行台9線蘇花改仁水隧道路段。為兼顧用路安全並考量週邊交通需求，台9丁線和中-和仁路段暫行開放大貨車通行，此暫行方式屬重建工作期間之權宜措施。零星災害路段若有工程進行，將會採短暫機動管制，敬請配合。

另提醒用路人，因蘇花路段夏季常有劇烈氣候變化，為保護用路人安全，會有預警性道路封閉措施，請用路人隨時注意！

公路局呼籲用路人，山區道路豪雨或連續降雨期間，易發生落石，路況難以掌握，非必要請勿於災後降雨期間進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。