經濟發展委員會下周召開　卓榮泰曝三大主軸：讓台灣均衡發展

▲行政院長卓榮泰出席「國道6號東草屯休息站新建工程」啟用典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰日前拋出設立經濟發展委員會構想，下週將首度召開會議。卓榮泰13日受訪說，預計設定的三大主軸是「創新經濟」、「均衡台灣」以及「包容成長」，會涵蓋國人、國家最重視的各項問題，會讓台灣能均衡發展，落實賴總統競選的政見。

卓榮泰說，經濟發展委員會已經開過幾次的籌備會議，下個禮拜就會正式召開，將由他本人親自來主持這個會議；預計設定的三大主軸是「創新經濟」、「均衡台灣」以及「包容成長」。

至於包含哪些項目？卓榮泰說，主要的涵蓋面包括國人跟國家最重視，以及未來必須面對的各項問題，當然會優先順序折衷幾項最具體而重要的工作，率先執行。

卓榮泰說，比方說在金融創新方面，將會有比較具體的工作；在擴大投資台灣的工作上，現在也已經有了初步構想；當然在整個發展的過程當中，在「包容成長」的議題上，最重要的還是要讓台灣能均衡發展，所以不僅是高科技，會照顧到中小微企業的淨零轉型，以及數位轉型的雙軸轉型，這個都是過去就講過的，也是落實賴總統競選的政見。

卓榮泰表示，下週除了院內的各單位的主管跟重要的相關部會之外，也會邀請社會民間的財經學者專家，來共同成為經濟發展委員會的顧問，細節在下禮拜召開之前，會再次向國人報告。