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立院三讀詐欺防制條例、通保法修法　行政院：打詐法治新里程碑

▲警方逮捕假冒理財名人謝金河詐騙地產大亨的風飛砂幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕假冒理財名人謝金河詐騙地產大亨的風飛砂幫成員。（圖／記者張君豪翻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院12日三讀通過《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《通訊保障及監察法》部分條文修正草案，行政院發言人陳世凱表示，行政院肯定立法院重視人民真正關切的打擊詐欺犯罪議題，也呼籲立法院儘速通過《科技偵查及保障法》及《洗錢防制法》，為國家打詐法制建立新里程碑，有效防制及打擊詐騙危害，共同建立民眾免於遭詐騙的安全社會。

陳世凱指出，為因應不斷變化的詐騙犯罪型態與手法，政府團隊持續滾動檢討與研修，完善打詐政策，精進各項措施，先後推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.0版」及「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，並在去年陸續增修「打詐五法」，已有許多具體成果。

為強化打詐法源依據，彌補現行規範不足，行政院於2024年5月續於院會通過「打詐新四法」等專為打擊詐騙所制定的法律及配套規範並送請立法院審議，藉此呼應民眾對於有效打擊詐騙法律工具的期待，並有效遏止詐騙犯罪的發生。

陳世凱表示，本次立院三讀之《詐欺犯罪危害防制條例》採取「就源」及「溯源」的「雙源齊清」方向，以「強化防詐作為、打擊詐欺集團、保護犯罪被害」三大重點為主軸，從金融（含虛擬資產）、電信及數位經濟相關產業（含網路廣告平臺、第三方支付服務、網路連線遊戲及電商業者）等三面向著手，制定相關防詐措施，課予業者防詐義務；此外，也針對詐欺集團犯嫌加重刑責，擴大沒收範圍，也建構友善詐欺犯罪被害人機制，提供相關協助及損害填補，以保障人民權益。

陳世凱指出，這次通過的《通訊保障及監察法》修正條文，也增訂調取網路流量紀錄的法定程序，藉由分析網路數位足跡，溯源追查詐騙犯罪、色情犯罪或網路恐嚇案件的犯嫌，大幅提升及強化執法機關犯罪偵查的效率，全力遏阻網路犯罪，阻斷詐騙危害，保護人民生命、財產安全，同時落實基本權保障，使我國朝向先進之科技法治社會邁進。

陳世凱說，行政院長卓榮泰一再強調，台灣的治安好壞，政府會一肩扛起，政府團隊會用行動讓人民看到政府在打詐、肅貪、掃黑與反毒的決心，因為守護民眾安全是政府團隊不變的使命，也是一定要達到的任務。

陳世凱表示，行政院期盼立法院儘速通過《科技偵查及保障法》草案及《洗錢防制法》修正草案，讓執法者完善執法工具，也可以跟政院目前刻正盤點中、預計在2025年施行的「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版」共同配合，希望在法律與技術共同作用下打擊詐騙，守護民眾財產安全。

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