噁男趁女友出門「性侵她女兒」！　3歲妹全身血倒床上慘死

▲ 年僅3歲的約瑟芬娜遭費雪性侵後殺害。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國紐約州去年發生一起悲劇，一名男子涉嫌性侵女友年僅3歲的女兒，導致女童傷重死亡，犯案後回到現場企圖破壞證據，被警方抓個正著，全案進入審判程序，痛心欲絕的家屬要求判處死刑。

綜合《鏡報》等外媒，34歲男子費雪（Robert Fisher）10日承認性侵後謀殺3歲女童約瑟芬娜．康寧漢（Josephina Cunningham），犯下二級謀殺和一級性侵罪。

費雪是受害女童家人的朋友，和康寧漢一家同住一個屋簷下。案發於去年7月7日，當時他和女童母親才剛開始約會一周，女童母親有事外出，便請費雪幫忙照顧女兒，未料回家時卻看見躺在床上的女兒滿身傷且渾身是血，緊急送醫仍宣告不治。

就在女童母親打電話報案之後，費雪回到犯罪現場，企圖進入屋內妨礙調查，謊稱是要幫別人拿菸但被警方識破，當場遭到逮捕。

女童哥哥史都華（Jy'Quan Stewart）憤怒表示，「對我來說，這一切還沒結束，我還是希望他被判死刑」，「犯下這種罪行的人需要付出代價，非常令人髮指」。他也坦承，第一次見到母親的新男友時就感覺不太對勁，「她就像被催眠一樣，她太愛他了。」