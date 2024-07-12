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社會 社會焦點 保障人權

渣男苦戀酒店妹「7刀殺死她還騎身上亂摸」　國民法官判無期

▲▼酒店女公關慘被客人狂砍6刀，酒客殺人後自殘由警方協助送醫救治。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲陳男（中）持刀刺殺拒絕他追求的酒店女公關，到案先被警方戒護就醫。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子去年（2023年）到酒店點檯張姓女公關示愛被冷回，竟持預藏水果刀連刺張女胸腹等處共7刀，再侵犯倒地奄奄一息的張女，張女傷重不治，陳男被送辦承認殺人但否認性侵，台北地院選任素人國民法官參審，今（12日）依攜帶兇器強制猥褻而故意殺害被害人罪，判陳男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

陳男本案所涉罪名法定刑僅無期徒刑與死刑2種選擇，加上陳男自稱患有憂鬱症、行兇時喝醉導致辨識、控制能力顯著降低，合議庭為求慎重，委請台北醫學大學做精神鑑定，佐以警員到場處理時的監視畫面，研判陳男當時並無精神異常，犯行與本身智識能力、精神疾病無關，而是克制不住衝動情緒所致。

至於陳男主張本案有情堪憫恕之處、請求減刑，合議庭也詳細進行量刑調查程序，認定陳男本案犯行毫無任何特殊原因與環境，客觀上不足以引起一般人同情，或有情輕法重情事，不符合情堪憫恕減刑資格。

合議庭指陳男短時間內以水果刀刺殺被害人7刀致死，並強制猥褻被害人，使被害人死前生理遭受重大痛苦、心理恐懼絕望，對被害人遺族形成永難彌平的憾事，陳男犯行所生危害至鉅，動機僅是求愛被拒，手段兇殘、惡性重大，且矢口否認強制猥褻，偵審期間更一再翻供。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲陳男（紅圈處）至今仍被羈押，今被國民法官判處無期徒刑、褫奪公權終身。（資料照／記者劉昌松攝）

合議庭認定陳男雖承認殺人，但對釐清犯罪事實、節省刑事司法成本的助益有限，陳男雖稱願賠償被害人家屬，但始終沒積極尋求補償被害人家屬的方式、至今未和解獲得宥恕，復歸社會更生的可能性不佳。

不過合議庭沒選擇判死的主因，是考量陳男無前科紀錄，案發時已退休無業，智識程度中下、社交與溝通能力不強，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

本案於本月（7月）3日選任6位素人國民法官、4位素人國民法官，與3位職業法官共組合議庭，從隔天（4日）起連續審理6天加上評議，期間還跨過1個周六周日，是國民法官參審制度施行至今1年半，審理天數最多的個案，加上保護被害人名節不公開審理、全程保密，對素人國民法官身心是不小的考驗。

57歲的陳男是酒店常客，愛慕20多歲張女、每次都點檯張女，張女陪酒不賣身，感覺陳男對她有想法，私下請業者盡量別安排她跟陳男碰面，酒店員工也幫忙保護她的安全，陳男不滿張女對他冷淡。

去年3月2日下午6點多，陳男到店裡又指名張女進包廂陪酒，宣稱最後1次點檯張女。業者先安排2女作陪周旋，陳男裝乖有禮貌，當晚10點多，張女進陳男包廂，另2女先後離開，剩下陳、張2人獨處到隔天上午7點多快要打烊。

陳男再向張女示愛，雙方爭吵，陳男頓時暴怒，趁張女起身要上廁所，涉持預藏隨身包包內的1把水果刀，快速猛刺張女胸腹與頸部共7刀，造成張女第8肋骨被切斷，肝臟等器官被刺穿，引發腹腔大出血，兇刀的刀刃與刀柄還斷裂脫離。

張女負傷倒地慘叫，店內員工聞聲衝來查看，目睹陳男跨坐張女身上，親吻張女胸部並伸手到衣物內撫摸私密處，眾人連忙推開陳男，報警將渾身是血、奄奄一息的張女送醫，拚命喊話打氣，但張女當天上午9點多仍傷重不治。

陳男到案被羈押至今，一度辯稱遭張女辱罵「去死」，才盛怒行兇、並非預謀。檢方原起訴他涉犯強制性交而故意殺人罪嫌，後因欠缺性交證據，變更起訴法條為強制猥褻而故意殺人罪嫌。

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