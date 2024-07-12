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工廠火災頻傳　台南市消防局呼籲工廠施工應注意安全防護

▲近日全台發生多起工廠火災案件，其起火原因可能有機械設備、遺留火種、電器及施工不慎等因素，消防局呼籲安土防範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲近日全台發生多起工廠火災案件，其起火原因可能有機械設備、遺留火種、電器及施工不慎等因素，消防局呼籲安土防範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日全台發生多起工廠火災案件，其起火原因可能有機械設備、遺留火種、電器及施工不慎等因素；而在施工不慎造成的火災中，常見的起火原因為電焊、切割不慎、菸蒂、電氣因素或人為縱火等，為防範該類火災之發生，台南市消防局呼籲，落實工廠動火管理及施工期間用火用電安全，以達預防火災之目的。

台南市長黃偉哲表示，很多施工場所的焊接作業，往往因操作人員的不留心、安全防範意識薄弱，在事故致災因子已有預兆時沒有引起足夠的重視，未採取任何防範措施，最終導致事故的發生；因此，如何預防焊接作業火災的發生，至關重要。

▲近日全台發生多起工廠火災案件，其起火原因可能有機械設備、遺留火種、電器及施工不慎等因素，消防局呼籲安土防範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中提高操作人員的防火意識為首要任務，相關人員進行施工作業前務必了解周圍情況，加強監管、排除火災隱患，並清理焊接施工場所附近的易燃材料，不得在附近有明火作業的地點進行焊接施工；生產作業流程有使用化學品時，除注意管線破損、噴濺外，應注意其可(易)燃性蒸氣之蓄積，並避免接觸火源、高溫物品或產生靜電而不慎引燃；透過類似火災案件進行案例宣導，並強化火災初期應變能力。

▲近日全台發生多起工廠火災案件，其起火原因可能有機械設備、遺留火種、電器及施工不慎等因素，消防局呼籲安土防範。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防法於2023年6月21日修正，施工作業未依消防法第13條規定提報施工中消防防護計畫，得處新台幣2萬元以上30萬元以下罰鍰；有發生火災致生重大損害之虞者，並得勒令管理權人停工。呼籲本市場所，對於消除火災隱患，不能存有僥倖心理，惟有嚴格落實動火管理制度及焊接作業中的安全防範措施，以預防火災，並達到保障人命安全、減輕災害之目標。

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