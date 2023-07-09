大學分科測驗7月12、13日登場　明公布試場分配

▲大學分科測驗下周三登場，明開放考生於試場外查看座位安排。（圖／新北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學分科測驗將於7月12日、13日登場，今年共有4萬2252人報名，比去年的2萬9086人大增1萬3166人。試場分配表及考試地點將於明天（10日）公布在大考中心網站，考生可自行查覽或列印，或以電話語音02-23643677查詢。

112大學分科測驗將於周三、四登場，第1天考物理、化學、數學甲、生物；第2天考歷史、地理、公民與社會，各科考試時間均為80分鐘。無論考生實際應考日程，若要查看試場，皆須在明天下午2點至4點開放。

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大考中心表示，分科測驗各考科均有選擇題，數學科有選填題，並皆有非選擇題型或是混合題型，混合題型是指同時包含選擇（填）題及非選擇題的題型，為題組形式，成績表示採級分制，各科最高為60級分，預計7月28日公布成績，也將提供學測各考科60級分制下的級分人數百分比累計表。

因應COVID-19 自法定傳染病第五類降為第四類，分科測驗開放親友陪考。現場具發燒、呼吸道疾病等症狀者，於第一類備用試場應試；COVID-19篩檢陽性者，可於7月10日至7月11日在大考中心網站試務專區完成「突發傷病服務」填報，考試2日將安排於第二類備用試場應試。一般試場應試考生自主配戴口罩，第一、第二類備用試場應試考生則應全程配戴口罩；考生節間休息與中午用餐原則不再規範，但在第一、第二類備用試場應試考生應於原試場休息與用餐。

大考中心提醒，考生應詳閱考試簡章試場規則及違規處理辦法，以免不慎遭扣減考試成績，根據統計常見違規包含「未攜帶應試有效證件」、「行動電話未完全關機及攜帶入場之物品發出聲響」、「考生應試時飲食(水)」、「在答題卷作任何與答案無關之文字或符號」、「考試結束鈴響畢，仍繼續作答」、「未於答題卷簽名欄位簽名」等，請考生特別注意。