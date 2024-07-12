役男體檢需要「掰開肛門」？　網友：你是醫師的菜！

▲役男體檢時，需要被「掰開肛門」嗎？ （示意圖／記者李毓康攝）

記者陳香菱／綜合報導

「每個役男去體檢的時候，都要掰開肛門，給醫生捏懶叫」，網友發文透露，他在役男體檢時，竟然要把肛門展示給醫生檢查，讓他感到不適。其實，如果出現這些檢查，都是為了確認役男是否有痔瘡、肛門廔管、直腸脫垂等「隱患」，由於很少有人體驗過，許多網友除了感到詫異，同時也祝賀「你是醫師的菜！」

一名網友日前在PPT發文表示，「正常男性都被看過！為什麼只在乎阿燦被掰開？」因為每位台灣的成年役男，都要去體檢，不光要「掰開肛門」又要被「捏蛋蛋」，真的是「有夠恥辱」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，進入看守所後需要脫光檢查身體，撥開頭髮以確認頭髮中沒有藏違禁品、張嘴並伸舌頭上下確認、轉身彎腰撥開屁股並咳嗽一聲，是為了確認肛門中「有沒有藏違禁品」，與服兵役所需的體檢是不同的。

對此，許多經歷過兵役的網友紛紛表示，他們在體檢時並未經歷相同情況，「只有檢查小鳥而已，沒有掰開屁股」、「不就看下蛋蛋而已，連摸都沒摸」，並認為原po可能遇到奇怪醫生，「你應該很帥吧，遇到甲醫生了」、「被掰開，是您的福氣」、「恭喜，你是醫師的菜！」。

根據內政部役政署的體檢規定，外生殖器、肛門的檢查都在兵役檢查範圍內。一般來說，整項檢查只會花費幾分鐘的時間，通常不會有手指或異物侵入式的檢查。而「被醫生掰開肛門」的情況，是相當少見的。

入伍前需要做肛門的相關體檢，目的並不是為了檢查性功能，而是為了確認役男是否有痔瘡、肛門廔管、直腸脫垂等疾病。主要是擔心役男在服役期間發作，可能會影響正常生活作息。

如果在體檢過程中，遇到自己覺得不舒服或不當的檢查方式，可以向醫生反應。若醫生仍然堅持進行檢查，可以向體檢現場的醫護人員或主管反映，尋求協助。