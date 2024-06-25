　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

入境泰國114天！19歲愛孫說7字失聯　鹹粥嬤淚訴：盼平安

▲伸港20歲黃男出境泰國114天未歸。（圖／議員賴清美提供）

▲伸港鹹粥嬤愛孫黃男出境泰國114天未歸。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉一名現年19歲黃姓高職休學生，也是名役男，今年3月初跟阿嬤說，「我要跟朋友出門」失蹤，阿嬤焦急找了2個月還是找不到人，只好報警協尋並請議員協助，經查，他不僅尚未服役、已於3/4日出境前往泰國，至今失聯長達114天，顯然已經超過60天免簽期限，到底人在哪裡，警方已尋求外交部協助。

▲伸港20歲黃男出境泰國114天未歸。（圖／記者唐詠絮攝）

據議員賴清美透露，黃男父母離異，母親是越配，爸爸則是打零工，一家人輾轉不斷的搬家，靠著75歲阿嬤的鹹粥攤，一天賣個幾百元維生，一天天將黃男拉拔長大，黃男看著阿嬤每天清晨4點起床，辛苦的張羅準備鹹粥，上了高職後，早早辦了休學，在超商打工賺錢，平日交往的朋友也少，就希望可以存錢買一輛機車代步。

▲伸港20歲黃男出境泰國114天未歸。（圖／記者唐詠絮攝）

阿嬤說，孫子3月初背包揹著帶著幾件衣服，跟她說「阿嬤，我要跟朋友出門」，這一去音訊全無，煮粥的時候，常想到孫子沒回來，煩惱到忘記放調味，更擔心到常常睡不著，盼著他「能跟家裡報一聲平安」，這一等2個月過去了， 打電話、Line全沒接，才求助賴清美，今天一起和民進黨團共同召開記者會，黨團希望外交部能協助透過外交途徑找到阿嬤的愛孫。

▲黃男入境泰國114天失聯。（圖／民眾提供）

▲黃男入境泰國114天失聯。（圖／民眾提供）

據悉，黃男是役男，無任何前科、也無帳戶示警，於3月4日持護照免簽入境泰國，也早就超過60天期限，更查無入境台灣記錄，是誰幫忙辦護照，跟誰一起出國，警方正在調閱清查相關資料釐清，但人是否還在泰國，是否遭人囚禁，都有待進一調查，由於涉及境外，警方也會全力協助家屬。

▲伸港20歲黃男出境泰國114天未歸。（圖／記者唐詠絮攝）

▲阿嬤痛哭愛孫失聯。（圖／民眾提供）

ET快訊
Netflix計畫推「完全免費」方案　2地區有望搶先實施
金智媛魅力太狂！　小S路過「搖車窗追星」
統一獅上半季封王！7-11祭咖啡買1送1
妹子下體除毛遭性侵！負責人趁她做一半「強行逞慾」
快訊／統一獅上半季封王　奪隊史第17座季冠軍
快訊／台中死亡車禍　1人壓車底不治

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

聯結車撞安全島再撞轎車！號誌桿噴飛　失控影像曝

台北妹子下體除毛遭性侵！負責人趁她做一半「強行逞慾」

入境泰國114天！19歲愛孫說7字失聯　鹹粥嬤淚訴：盼平安

告醫師、名嘴洩「特權疫苗」個資　林秉樞自嘲「平民」求重判

健檢中心爆職員偷拍！楊梅天成醫院狀況外　「無從回應」說法曝

防直播主之亂再起！他倒車撞香水店拒吐實　警發通牒「約制」

台中婦買完菜回家闖紅燈　遭攔腰撞送醫不治...家屬悲痛認屍

找傳播妹設局綁架好友！逼代償50萬債務　情侶檔被逮搜出毒品

揪親友買股撈錢！東洋老總翻供　還幫法官上英文課解釋「recap」

「斬手」行動！鳳山警掌控犯罪熱點　7天抓5詐欺車手

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

飼主停車遇警「以為被臨檢」　下秒對方竟拿零食餵愛犬XD

正妹當女優「月賺百萬元」　曝工作時間最長達12hrs！

李泳知離D.O.超遠「不想太早死」　避開眼神接觸唱完跑超快XDD

調皮學生拿麥克風上台教課　直喊老師大名答題全班笑翻

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

聯結車撞安全島再撞轎車！號誌桿噴飛　失控影像曝

台北妹子下體除毛遭性侵！負責人趁她做一半「強行逞慾」

入境泰國114天！19歲愛孫說7字失聯　鹹粥嬤淚訴：盼平安

告醫師、名嘴洩「特權疫苗」個資　林秉樞自嘲「平民」求重判

健檢中心爆職員偷拍！楊梅天成醫院狀況外　「無從回應」說法曝

防直播主之亂再起！他倒車撞香水店拒吐實　警發通牒「約制」

台中婦買完菜回家闖紅燈　遭攔腰撞送醫不治...家屬悲痛認屍

找傳播妹設局綁架好友！逼代償50萬債務　情侶檔被逮搜出毒品

揪親友買股撈錢！東洋老總翻供　還幫法官上英文課解釋「recap」

「斬手」行動！鳳山警掌控犯罪熱點　7天抓5詐欺車手

歐菈「興奮抓蟑螂」神猛影片曝光！　鳳梨嚇爛狂爆粗：明天辦離婚

Marc Jacobs招牌通勤包出新色！「小包袱」超萌、迷你圓筒萬元有找

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女！網嘆「可惜蛇蠍心腸」

爆乳服務生要失業了！　Hooters決定關閉全美40多間分店

快訊／賀統一獅封王優惠一次看！7-11精品咖啡買一送一

女駕駛一腳「踩斷油門踏板」　蔚來汽車：故意設計防二次傷害

中國老人逼讓位真的狠！拐杖撬開妹子大腿內側　動手動腳力大如牛

三接工程進度超前　工程會拼2025年6月供氣

獨／台中新社著名景點「安妮公主花園」雨中火災　木造2樓餐廳燒毀

容祖兒爆熱戀女導！　粉絲被嗆「離遠點」灌爆留言：要拋棄我們？

日本靜岡紅臉頰草莓乾 全球超夯10包組

社會熱門新聞

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

Toyz又被告！網美秀起訴書嗆：亂說話會付出代價

即／哥失聯多日！妹到家族墓園找人　驚見他已成白骨

女被拉進廢棄豬寮性侵　崩潰暴瘦10公斤

快訊／國1追撞！　「整條塞爆」

童狂喊「不要走」劣父踹兒拖行10公尺

高速倒車再暴衝撞破牆壁　男慘被夾死

即／遭錯認是通緝犯警民互毆　特戰老兵獲無罪

即／台鐵113次自強號死傷事故！婦人頭顱破裂亡

闖紅燈撞車「飛分隔島碰2車」女駕駛不治

台中婦闖紅燈遭攔腰撞送醫不治　家屬悲痛認屍

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

更多熱門

相關新聞

即／聯結車撞號誌桿　溪湖交流道下交管中

即／聯結車撞號誌桿　溪湖交流道下交管中

南彰化今天下午4點多下起大雷雨，在溪湖鎮溪湖交流道下員鹿路，一輛聯結車頭，正要往埔心鄉，突然失控自撞安全島，號誌桿也斷裂，66歲駕駛受到驚嚇，所幸僅擦挫傷送醫，肇事地點剛好是交流道下，車流量大，溪湖警方正在維持交管，現場尚未排除，同時提醒用路人天雨路滑，小心通行。

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝

彰化大雷雨員林路面積水　騎士摔車校樹倒　

彰化大雷雨員林路面積水　騎士摔車校樹倒　

彰化男擁「行動軍火庫」橫行　遭圍捕揚言引爆

彰化男擁「行動軍火庫」橫行　遭圍捕揚言引爆

拒台化展延害千人失業！彰化縣府免賠4.7億

拒台化展延害千人失業！彰化縣府免賠4.7億

關鍵字：

鹹粥嬤彰化役男伸港賴清美

讀者迴響

熱門新聞

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

孫鵬救回婚姻「載狄鶯出門」　夫妻不良習慣被直擊

33歲存6000萬！他曝最強脫貧術：關鍵不在收入

女星江泳錡血崩摘子宮「寫好遺書」！曾破產絕望輕生

超耐操員工！1人離職「要補7人力」　主管超後悔　

女大生「守宮放醬料碟」　元智大學回應了

痛心舊愛唐治平「完全不是他」　丁寧吐心理創傷

今西北雨恐到晚上　「下最大」地區曝

文湖線23字廣播博愛座　通勤族狂讚

台男3、4成早洩　醫揭4招練習：聖人模式後再一次

老董分8億財產「全程錄影」　法官判無效

知名炸雞店將結束營業　YTR哽咽曝原因

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

更多

最夯影音

更多

刷卡沒下車惹怒公車司機　正妹無奈：前8公里免費啊

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

大陸女店員咖啡粉潑客人臉　店內起爭執失控：妳投訴呀

女罹癌勇敢面對左手截肢　樂觀倒數：從難受到接受

陸網紅臨時取消小黃被收100　車隊：沒這規定...交通局要罰

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面