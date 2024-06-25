入境泰國114天！19歲愛孫說7字失聯　鹹粥嬤淚訴：盼平安

▲伸港鹹粥嬤愛孫黃男出境泰國114天未歸。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

伸港鄉一名現年19歲黃姓高職休學生，也是名役男，今年3月初跟阿嬤說，「我要跟朋友出門」失蹤，阿嬤焦急找了2個月還是找不到人，只好報警協尋並請議員協助，經查，他不僅尚未服役、已於3/4日出境前往泰國，至今失聯長達114天，顯然已經超過60天免簽期限，到底人在哪裡，警方已尋求外交部協助。

據議員賴清美透露，黃男父母離異，母親是越配，爸爸則是打零工，一家人輾轉不斷的搬家，靠著75歲阿嬤的鹹粥攤，一天賣個幾百元維生，一天天將黃男拉拔長大，黃男看著阿嬤每天清晨4點起床，辛苦的張羅準備鹹粥，上了高職後，早早辦了休學，在超商打工賺錢，平日交往的朋友也少，就希望可以存錢買一輛機車代步。

阿嬤說，孫子3月初背包揹著帶著幾件衣服，跟她說「阿嬤，我要跟朋友出門」，這一去音訊全無，煮粥的時候，常想到孫子沒回來，煩惱到忘記放調味，更擔心到常常睡不著，盼著他「能跟家裡報一聲平安」，這一等2個月過去了， 打電話、Line全沒接，才求助賴清美，今天一起和民進黨團共同召開記者會，黨團希望外交部能協助透過外交途徑找到阿嬤的愛孫。

▲黃男入境泰國114天失聯。（圖／民眾提供）

據悉，黃男是役男，無任何前科、也無帳戶示警，於3月4日持護照免簽入境泰國，也早就超過60天期限，更查無入境台灣記錄，是誰幫忙辦護照，跟誰一起出國，警方正在調閱清查相關資料釐清，但人是否還在泰國，是否遭人囚禁，都有待進一調查，由於涉及境外，警方也會全力協助家屬。

▲阿嬤痛哭愛孫失聯。（圖／民眾提供）