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役男人數首跌破10萬人！　「擴充兵源」將提高補充兵役門檻

▲國軍義務役兵源正逐年減少。（圖／記者李毓康攝）

▲國軍義務役兵源正逐年減少。（示意圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

我國義務役今年元旦恢復1年役期，但因少子化兵源減少，為改善此問題，內政部預計今（24日）完成修法預告，提高常備役因家庭因素可申請服補充兵役的門檻。內政部已發函各級學校，讓役男提前準備。

《中國時報》報導，國防部日前送交立院報告指出，內政部列管可徵役男從2022年起逐年遞減，今年估計9萬7828人，史上首次跌破10萬人，到了2031年，估計將只剩下不到7.5萬人，而且志願役編現比也呈下滑趨勢。

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為解決兵源減少問題，國防部與內政部今年陸續調高免役、補充役與替代役標準。內政部此前已先修法，要求民國94年（2005年）後出生的役男若要申請替代役，須符合家庭因素及宗教因素2類標準；國防部2023年5月底也針對免役體位的身高與BMI值門檻上調。

為配合國家員額需求與兵役公平性，內政部重新評估後，決定修正《常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法》第2條，將常備役體位役男申請服補充兵役門檻調高。

內政部預計今完成修法預告，並已發函各級學校。修法後，役男服補充兵役門檻提高，家屬中直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，無其他家屬照顧時才能申請。若役男家庭為中低收入戶或低收入戶，可服補充兵役的規定也將取消；對此內政部指出，今年初已修正發布條文，將對象役男的家屬生活扶助金調高至39％，役男薪資也調升至2萬1350元，而低收入戶役男也可申請服替代役，得兼顧家庭生活開支。

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