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台中懶警遲到10多次！備「擦擦筆」叫下屬代簽到　7人遭懲處法辦

▲台中交通小隊長叫6隊員以「擦擦筆」代簽，遭人檢舉後，記過調職法辦。（圖／台中警六分局臉書）

▲台中交通小隊長叫6隊員以「擦擦筆」代簽，遭人檢舉後，記過調職法辦。（圖／台中警六分局臉書）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第六分局交通分隊蔡姓小隊長，1年多來有10多次因為上班遲到，要求分隊6名隊員以「擦擦筆」替他代簽到，後來蔡員有所警覺後不再找人代簽，但還是遭到檢舉，警察局調查後，上個月將蔡員記過2次、改調、調地，協助的6名員警也遭到申誡等處分，另蔡員是否違反偽造文書，已移請台中地檢署偵辦。

據了解，蔡員有10多次因為遲到，來不及簽到，就叫隊員以蔡在坊間購買的「擦擦筆」，先簽上隊員自己名字，等他回到隊部，再以橡皮擦掉隊員名字，以原子筆寫上蔡自己的名字，蔡員後來警覺已被盯上，於是不再叫人代簽，但還是遭人檢舉。

警察局表示，針對蔡姓小隊長違反勤務紀律一事，督察單位調查後，已在上個月將蔡員記過2次、改調行政警察職務、調整服務地區，另協助「代簽預留」出入登記簿空格之6名員警，分別核予申誡處分、改調行政警察、調整服務地區，時任蔡姓及柯姓分隊長督導不周，分別核予申誡處分。

至於警力問題，第六分局表示，已請該分隊小隊長一同輪值處理交通事故，維持線上處理量能，本局局長已指示交通大隊專案函報派補交通專責警力，目前警察局刻正作業中，避免影響案件處理時效及品質。

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