　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北市刑大隊長為趕飛機要求代簽退勤　下屬委屈認：為求工作順利

簽,簽名。（圖／達志／示意圖）

▲時任北市刑警大隊偵查第8隊薛姓隊長，為搭機返鄉，請張姓同仁代簽退勤遭內部檢舉。（示意圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

人民保母最壞示範！北市刑警大隊偵查第8隊薛姓前隊長，去年2月2日大年初二，為趕赴松山機場搭機返回澎湖過節，竟要張姓同仁幫忙代簽退勤，遭內部同仁檢舉。初始，薛男否認犯行扯稱「要去查看賭博犯罪地」，而張男則委屈說「為求日後工作推展順利才配合」。士林地檢署偵結，予以2人緩起訴。

緩起訴指出，2線3星薛姓隊長（現職警察局防治科）從2021年10月18日至今年3月9日擔任刑大偵八隊隊長，張姓同仁為該隊偵查佐。

薛員去年2月2日下午9時至翌（3日）日上午9時為勤務備勤時間應留守待命，但卻為趕3日上午9時從松山機場起飛的返鄉班機，應於當日上午7時6分向航空公司櫃台報到，8時5分接受安檢、8時44分搭機，要求張姓偵查佐在「應勤簿冊電子化系統」上代簽，並將帳號密碼告知，張乖乖聽話，準時9點整用隊上專用電腦替薛代簽退勤。

內部同仁發現後蒐證，除向督察組檢舉，並向地檢署告發，全案由廉政署移送及市警局函送偵辦。

然而，薛起先否認犯行，並對離開對上辦公室的時間說詞反覆，後又稱到機場報到後，仍步行查看可能的賭博犯罪地點，最後才坦承犯行；張員始終坦承犯行，並說案發時身為薛的屬下，為求日後工作推展順利，僅能勉力配合薛的要求代簽。

檢方根據立榮航空函文、偵八隊員警出入及領用槍械無線電登記簿等，認定2人涉公務員登載不實準文書罪，審酌2人犯後深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，均緩起訴處分，薛緩起訴期間2年應向公庫支20萬、張緩起訴1年應向公庫支付2萬元。

ET快訊
蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市
靜宜女大生為愛赴緬4個月！　現況曝光
快訊／《黑澀會》洪詩宣布懷孕！
LIVE／八點檔女星再婚對象是他　女大生練車摔死！父母提國賠
愛上同1女談判　31歲男遭11人活活打死
快訊／台21線「砂石車對撞」！　他身體變形慘死
娜塔莉波曼老公爆「出軌25歲正妹」！
快訊／大谷翔平太狂！　又創大聯盟史無前例紀錄
林秀琴房產遭法拍「崩潰哀求」！　全家被貼封條

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化94歲嬤走失...74歲兒騎車載她回家　警不放心決定這樣做

文藻女大生練車墜溝亡　才剛送外婆出殯...母跪地痛哭令人鼻酸

「鋼梁人行道」曝！明霸克露橋暫搶通　他們慘困4天終於有路可走

逗弄臘腸狗竟啃咬+拋摔成重傷　狠男辯「好奇、不小心」下場曝

靜宜女大生為愛赴緬！追愛4個月現況曝光　任小主管薪水超狂

為了閃左轉計程車...高雄男撞分隔島側翻　零件散落滿地油漬

有詭！台中少年頻換卡領15萬　警起疑揪出2車手

台21線77K「2砂石車對撞」碎片噴地！他身體變形慘死　肇事男輕傷

情敵談判「弟神隱」！花蓮31歲哥慘淪出氣包　被11人暴打慘死

北市刑大隊長為趕飛機要求代簽退勤　下屬委屈認：為求工作順利

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

小S在具俊曄首爾豪宅「尬舞」　影片曝光...家人反應超真實

趙寅成喊窮看到咖啡帳單嚇到XD　車太鉉狂造謠(?)劉在錫有金庫

台南男「撞電線桿」報警　揪出製造假車禍詐保險金

潘瑋柏結婚3年僅有一張合照　機場「幫空姐妻狂拍」罕見同框

開400萬名車左轉撞死男大生　貴婦堅喊「有守法」被警打臉

彰化94歲嬤走失...74歲兒騎車載她回家　警不放心決定這樣做

文藻女大生練車墜溝亡　才剛送外婆出殯...母跪地痛哭令人鼻酸

「鋼梁人行道」曝！明霸克露橋暫搶通　他們慘困4天終於有路可走

逗弄臘腸狗竟啃咬+拋摔成重傷　狠男辯「好奇、不小心」下場曝

靜宜女大生為愛赴緬！追愛4個月現況曝光　任小主管薪水超狂

為了閃左轉計程車...高雄男撞分隔島側翻　零件散落滿地油漬

有詭！台中少年頻換卡領15萬　警起疑揪出2車手

台21線77K「2砂石車對撞」碎片噴地！他身體變形慘死　肇事男輕傷

情敵談判「弟神隱」！花蓮31歲哥慘淪出氣包　被11人暴打慘死

北市刑大隊長為趕飛機要求代簽退勤　下屬委屈認：為求工作順利

高凌風離世9年！葛兆恩悲痛「牽不到你的手」　 憶最後一個父親節

2023世界客家博覽會　台東展區將展現客家與原民共融

快訊／張震嶽搶救溺水男「驚睹奪命過程」　遊客玩皮艇誤入深水區喪命

蔣萬安確定出席！雙城論壇8／29上海登場　簽3項MOU＋城市參訪

巫苡萱裸泳保持零色差！藍星蕾「露屁股蛋」被虧心機女

彰化94歲嬤走失...74歲兒騎車載她回家　警不放心決定這樣做

文藻女大生練車墜溝亡　才剛送外婆出殯...母跪地痛哭令人鼻酸

拒絕頭飾讓朴寶英尷尬？　朴敘俊親發長文「澄清3熱議真相」

54歲才當爸　夏靖庭父親節吐願望「健康陪他們長大」

林口吃快炒　他叫小份被做錯「逼付大份錢」！強塞單惹眾怒

社會熱門新聞

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

張震嶽搶命畫面曝　對溺水男緊急CPR

即／陳志強酒駕遭罰6萬　今繳罰金換免囚

再5分鐘到家！男遭賓士撞死　駕駛喊「有守法」被打臉

即／2千隻鵪鶉被亂丟慘死　竟是紅衣女「奉旨放生」

新北男不滿房租漲1千　引爆瓦斯傷重不治

國道飆速172　她遭扣牌怒告：要法官有同理心

獨／開400萬賓士撞死男大生　貴婦相驗後這樣說

10歲男童被機車撞倒滿！爸心疼求援　警方回應

人妻當沖慘賠　一夜2次「肉償」行員

即／台74線4車連撞　3人受傷送醫

賓士狂男當街亮槍　警「3把槍」瞄準他壓制

情敵談判「弟神隱」！哥慘淪出氣包被活活打死

更多熱門

相關新聞

賓士狂男當街亮槍　警「3把槍」瞄準他壓制

賓士狂男當街亮槍　警「3把槍」瞄準他壓制

有夠派！北市北投區昨（6日）發生一起行車糾紛，45歲林姓男子駕駛賓士CLA250疑不滿被國產休旅車超車，竟一路追逐到三合橋逼車攔停，隨即下車持不明槍枝朝對方比劃，休旅車駕駛嚇壞加速離開，警方獲報後隨即展開追捕，並在新北投捷運站附近緝獲林男起出鎮暴槍1把，依妨害自由罪移送士林地檢署，檢方複訊後諭知5萬元交保。

狂男持鎮暴槍追車拉人　落網嗆：打流浪狗用的

狂男持鎮暴槍追車拉人　落網嗆：打流浪狗用的

凱基銀企業工會理事長驚爆詐領公關費！

凱基銀企業工會理事長驚爆詐領公關費！

獨／Toyz捲妨害名譽案遭通緝　今現身地檢署

獨／Toyz捲妨害名譽案遭通緝　今現身地檢署

助更生人回歸社會　士林地檢署舉辦就業輔導講座

助更生人回歸社會　士林地檢署舉辦就業輔導講座

關鍵字：

士林地檢署緩起訴代簽刑事大隊前隊長同仁

讀者迴響

熱門新聞

八點檔女星離婚3年要再婚了！甜收男友鑽戒

要降溫了！　雨擴全台「下整天」地區曝

女大生練車摔溝亡！千人點出生死關鍵

年輕人月薪3萬「卻常出國、吃大餐」　很敢花原因曝

31歲男年薪80萬只想躺平　網羨慕：勝利組

小兒急診爆！醫驚見「都是這類孩子」

選定了？郭台銘預告宣布「重大消息」

立秋就是轉運日　3生肖大翻身財運旺到爆棚

睡覺1習慣更容易得糖尿病！ 美國研究示警

老高小茉年收3億「為何不生小孩？」他親揭奇葩原因

林秀琴房產遭法拍！「3年忘繳30萬房貸」崩潰哀求

雙颱蠢動水彈再轟4天　豪大雨恐致災

國泰聯名卡要剪嗎？官方解答

不爽被按喇叭一路追　2男暴走當街砸爛賓士

板橋林家「第八代長公子」婚宴直擊　知名母女檔主播坐鎮

更多

最夯影音

更多
屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了

屏東沙灘有海豹！居民直擊「圓滾肚肚彈進海」　海生館回應了
女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

女星節目「被摸胸、扯褲頭」險走光！　電視台裝死9天…網怒喊抵制

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

格鬥選手「戶頭剩240元」睡健身房椅子　巨石強森霸氣送一間房...他激動落淚！

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

女大生練車摔進水溝亡　友目擊淚崩：轉彎騎太快

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

泰男拆行充見一排電池　質疑網購買到「假貨」

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面