北市刑大隊長為趕飛機要求代簽退勤　下屬委屈認：為求工作順利

▲時任北市刑警大隊偵查第8隊薛姓隊長，為搭機返鄉，請張姓同仁代簽退勤遭內部檢舉。（示意圖／達志／示意圖）

記者黃宥寧／台北報導

人民保母最壞示範！北市刑警大隊偵查第8隊薛姓前隊長，去年2月2日大年初二，為趕赴松山機場搭機返回澎湖過節，竟要張姓同仁幫忙代簽退勤，遭內部同仁檢舉。初始，薛男否認犯行扯稱「要去查看賭博犯罪地」，而張男則委屈說「為求日後工作推展順利才配合」。士林地檢署偵結，予以2人緩起訴。

緩起訴指出，2線3星薛姓隊長（現職警察局防治科）從2021年10月18日至今年3月9日擔任刑大偵八隊隊長，張姓同仁為該隊偵查佐。

薛員去年2月2日下午9時至翌（3日）日上午9時為勤務備勤時間應留守待命，但卻為趕3日上午9時從松山機場起飛的返鄉班機，應於當日上午7時6分向航空公司櫃台報到，8時5分接受安檢、8時44分搭機，要求張姓偵查佐在「應勤簿冊電子化系統」上代簽，並將帳號密碼告知，張乖乖聽話，準時9點整用隊上專用電腦替薛代簽退勤。

內部同仁發現後蒐證，除向督察組檢舉，並向地檢署告發，全案由廉政署移送及市警局函送偵辦。

然而，薛起先否認犯行，並對離開對上辦公室的時間說詞反覆，後又稱到機場報到後，仍步行查看可能的賭博犯罪地點，最後才坦承犯行；張員始終坦承犯行，並說案發時身為薛的屬下，為求日後工作推展順利，僅能勉力配合薛的要求代簽。

檢方根據立榮航空函文、偵八隊員警出入及領用槍械無線電登記簿等，認定2人涉公務員登載不實準文書罪，審酌2人犯後深表悔悟，歷此司法偵查程序應有所警惕，均緩起訴處分，薛緩起訴期間2年應向公庫支20萬、張緩起訴1年應向公庫支付2萬元。