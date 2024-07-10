26歲警腦死器捐！賽道騎重機擦撞摔倒影片曝　家屬忍痛放手

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲劉姓員警6日在彰化重機賽場訓練，和1名年僅12歲的小騎士發生擦撞，劉男為了不傷及小孩，選擇自摔，不料竟傷及腦幹，搶救4天仍陷昏迷，家人今（10）天做出痛苦決定，要捐出器官，遺愛人間，家人也呼籲業者要更重視賽道安全，包括場內要有救護人員等措施，更希望這是最後一件重機訓練意外。

▲台中員警日前在重機賽道訓練時，不慎發生擦撞摔倒腦死，家屬難過的拿出舊照，同意器捐，幫助更多人。（圖／家屬提供，下同）

劉父難過的說，當兒子陷入昏迷一直不醒的時候，內心就有了器捐的想法，兒子這麼年輕有為，他願意將小愛化為大愛，內心雖然非常不捨，淚已流乾，但希望能遺愛人間。

劉父說，兒子熱愛重機，已在賽道上跑了7年，對賽道非常熟悉，當天是和12歲騎士的把手擦撞到，他為了不要傷到小孩，選擇自摔，結果自己摔得這麼嚴重，人死了，幸好小孩輕傷。

劉父強調，重機運動是好事，但業者應該要重視安全，包括不能混齡；賽場增設監視器；醫護人員在場等，即使只是訓練，也不該漠視賽道安全。

劉姊悲傷的說，她和弟弟感情非常好，上學放學都一起，熱愛重機的弟弟還常帶她參觀重機展覽，院方說，弟弟腦出血嚴重，也傷到腦幹，經全家人開會討論，她也曾在弟弟耳邊提過這事，相信弟弟也會想要讓器官留在人世，幫助更多人，因此昨天簽下器捐同意書，醫院中午判定腦死，晚間6點進行器捐。

台中警五分局表示，劉員年僅26歲，警專34期畢業，自106年開始從警。110年1月調任水湳派出所服務，平時個性爽朗，與同事間相處融洽，工作表現認真，5月30日查獲毀損通緝犯、6月27日查獲竊盜現行犯，盡心積極維護轄區治安。

同事們得知劉員決定捐贈器官，雖有萬般不捨，但仍替他感到自豪。劉員生命雖然結束但愛還在，即使無法再繼續維護轄區治安，他仍以另一種形式延續生命守護民眾，彰顯了生命的價值和無私的大愛，後續將全力協助家屬辦理撫卹及喪葬相關事宜。