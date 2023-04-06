貪警「擦擦筆」塗改貪污320萬　全數吐回終獲判緩刑免入監

▲貪警以擦擦筆塗改，貪污數百萬元，全數吐回後獲判緩刑。此為示意圖。（圖／記者許力方攝）

記者吳銘峯／台北報導

南投縣信義警分局東埔派出所莊姓警員，2011年至2020年擔任東埔警光山莊管理員期間，以「擦擦筆」或鉛筆等方式，塗改登記住宿人數，或用人頭虛報清潔工薪水等手法，貪污320萬餘元。一審將他判刑6年，上訴二審後，他全數退還貪污金額，二審因此將他改判刑2年、緩刑5年，但須支付公庫20萬元，並參加法治教育5場。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

判決指出，警光山莊供現任或退休之員警或眷屬住宿，莊男依據《南投縣東埔及廬山警光山莊清潔維護費收費標準》及旅客住宿情形，向住宿使用者收取雙人房、三人房每日清潔費800元、四人房每日清潔費1000元。不過莊男居間搞鬼，竟以鉛筆、擦擦筆等方式，塗改登記住宿人數，以多報少，藉此貪污187萬餘元。

此外，他在2016年到2020年間，以曹姓女子擔任人頭，謊報曹女在警光山莊擔任臨時清潔工，製作「南投縣政府警察局信義分局支出憑證粘存單」的不實公文書，詐領臨時清潔工薪資共86萬餘元。另外莊男也製作許多不實維修領據、先行墊付款項證明，總計又詐領46萬餘元。案經檢調單位發現後，檢方將住宿登記本原本，存放在冷凍庫中，待字跡顯現後，進行核對比較，最後將莊男提起公訴。

一審法院審理後，將莊男判處有期徒刑6年。案件上訴第二審，高等法院台中分院審理時，莊男繳回所有犯罪所得，二審法院因此改將莊男判刑2年，並給予緩刑5年的自新機會，但須支付公庫20萬元，並接受法治教育5堂課。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。