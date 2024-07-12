檢、辯攻防時序曝光！串證關鍵被揪出　鄭文燦驚駭7天遭收押

▲鄭文燦由第一次交保時的燦笑，表情轉為面色凝重。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者沈繼昌、戴若涵／桃園報導

海基會前董事長鄭文燦因任職桃園市長期間，涉嫌貪污收賄，二進二出桃園地方法院，檢辯雙方交戰第三回合，鄭文燦11日在第三次聲押庭中遭法院裁定羈押禁見。法院說明，鄭文燦與施姓秘書串證的證據，檢方是9日晚間7時30分才提出，全案攻防時間序曝光！

全案緣起桃園市政府先前推出「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，規劃將工五工業區東側的農業區一帶近50公頃土地進行都市計畫區段徵收，有地主群因農地未被劃分進重劃區內，自行組成重劃會，向桃園市府申請自辦重劃，並透過楊姓成員向鄭文燦行賄。

▲前桃園市長鄭文燦任內涉貪案，檢察官陳嘉義。（圖／記者林敬旻攝）

檢方6月發動偵查，7月5日趁著鄭文燦從日本度假回國後，將人帶回偵訊，認定他涉犯《貪污治罪條例》「違背職務收賄」重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯、證人之虞，6日凌晨向法院聲請羈押禁見。

桃園地方法院6日下午1時30分裁定，鄭文燦以500萬元金額交保，限制住居、出境與出海，檢察官當庭表達不滿，認為「行賄的收押，收賄的卻放了」，同時提出抗告。

高等法院8日上午11時40分完成收案，下午4時30分將全案撤銷，發回桃園地院更裁。

▲鄭文燦律師陳永來。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園地院9日上午10時召開第二次聲押庭，於下午2時13分結束，裁定加重鄭文燦的交保金額為1200萬元，須再補繳納700萬元才能放人，而鄭文燦的律師則是在得知交保金額後20分鐘內，火速籌到700萬元交保金，拿出一塊塊「千鈔錢磚」辦保領人。

檢方則是再度當庭抗告。法院說明，檢方9日晚間7時30分向法院提交抗告書狀時，才提出新的證據資料，內容為「鄭文燦5日上午出庭應訊前，用LINE傳送答辯訊息給秘書施彥廷」，認為鄭文燦有串證之虞。

高等法院10日上午9時30分左右分案，晚間7時許撤銷原裁定，發回桃園地院更裁；桃園地院11日下午2時許召開第三次聲押庭，傍晚5時57分裁定鄭文燦羈押禁見。

▲鄭文燦涉貪，檢、辯攻防時序曝光。（圖／AI製表）