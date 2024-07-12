鄭文燦今早很忙！律師衝看守所辦律見　友人急買日用品送進去

記者沈繼昌、郭玗潔／桃園報導

前桃園市長、前海基會董事長鄭文燦被指控涉嫌貪汙收賄，11日被桃園地院裁定羈押禁見。鄭文燦律師陳永來今一早到桃園看守所辦理律見，全程不發一語，辦完律見後步出看守所，面對媒體追問鄭文燦首夜狀況，陳永來手比OK，簡單回應「很好，謝謝」後快步離去。而鄭文燦今天早餐也曝光，包含饅頭、雞蛋、蘋果及一些小菜，菜色相當豐富，另外，鄭文燦友人今早也前往看守所合作社，幫忙採購日用品，透過所方轉交給鄭文燦。

▲鄭文燦律師陳永來今一早到桃園看守所辦理律見，離去時表示鄭文燦狀況很好。（圖／記者沈繼昌攝）

▼鄭文燦今天的早餐。（圖／沈繼昌攝）

▼鄭文燦友人到合作社幫買日用品。（圖／沈繼昌攝）

回顧事件經過，鄭文燦被指控涉入「變更林口特定區計畫—工五工業區擴大方案」，疑似是華亞科學園區外有一筆面積約9.5公頃的農地，地主組成重劃會向桃園市府申請自辦重劃，主導重劃會者是前台塑集團高層，並與多名地主自籌近千萬元，透過重劃會中與鄭熟識的廖姓人士交付金錢。

桃園地檢署掌握情資後，在5日發出傳票約談鄭文燦，經過16小時複訊，檢察官陳嘉義認為鄭涉嫌《貪汙治罪條例》之「違背職務收賄」，犯罪嫌疑重大且有勾串共犯、證人之虞，於是向桃園地院聲請羈押禁見。桃園地院6日裁定鄭文燦500萬元交保，沒想到交保僅68小時後，高等法院撤銷發回，桃園地院9日二度更裁鄭文燦聲押庭，並做出以1200萬元交保，限制出境、出海等裁定。隨後檢方再度提出抗告，桃園地院11日召開第三次聲押庭，經過4小時庭訊，裁定鄭文燦羈押禁見。

▼鄭文燦律師陳永來今一早到桃園看守所辦理律見。（圖／記者沈繼昌攝）