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體型像900kg美洲野牛！　科學家：英國發現百年來最完整恐龍化石

▲英國自由插畫家和古藝術家John Sibbick繪製恐龍化石之示意圖。（圖／Taylor & Francis出版集團／John Sibbick）

▲英國自由插畫家和古藝術家John Sibbick繪製恐龍化石之示意圖。（圖／Taylor & Francis出版集團／John Sibbick）

文／中央社

科學家在英格蘭南部懷特島（Isle of Wight）發現一具草食性恐龍化石遺骸，估計牠生活在大約1億2500萬年前。科學家認為，這將是英國百年來發現到最完整的新化石標本。

路透社引用參與本次挖掘工作的朴茨茅斯大學（University of Portsmouth）博士生洛克伍德（Jeremy Lockwood）的聲明指出，這隻恐龍的體重落在900公斤左右，相當於一頭大型雄性美洲野牛，並且提到這種草食性的物種可能是群聚動物。

▲▼美洲野牛。（示意圖／達志影像）

▲學者指出，這隻恐龍的體重落在900公斤左右，相當於一頭大型雄性美洲野牛。（示意圖／達志影像）

已故恐龍化石採集家蔡斯（Nick Chase）2013年在懷特島康普敦海灣（Compton Bay）的懸崖上，發現這具由149塊骨頭組成的恐龍化石。為了致敬蔡斯，這具恐龍化石被命名為Comptonatus chasei。

洛克伍德表示：「蔡斯在尋找恐龍化石這一方面擁有出眾的敏銳嗅覺…這真的是一個令人印象深刻的發現。」 他補充說：「這幫助我們更認識早白堊紀時期生活在英格蘭的不同恐龍種類。」 洛克伍德也是撰寫該物種新論文的主要作者，該論文發表在「系統古生物學期刊」（Journal of Systematic Palaeontology）。

2022年，懷特島上還發現另一具同樣來自白堊紀時期，屬於古代掠食者的肉食性恐龍化石遺骸，此化石是目前已知全歐洲最大的肉食性恐龍遺骸。

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