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社會 社會焦點 保障人權

關聖帝君指示舉報槍手藏半套店　10警衝現場預備攻堅畫面曝　

記者許宥孺／高雄報導

台南市區漁會理事長林士傑8日清晨在自家門口遭槍手開11槍射殺，其中5槍貫穿胸膛，搶救後仍宣告不治，槍手犯案後便展開逃亡。高雄警方今(11日)下午接獲民眾舉報，稱主嫌藏身在一家半套店，10名員警持盾牌前往現場攻堅，未料該店家沒有營業，而報案人竟說是關聖帝君「神明指示」，結局是烏龍一場，由於該棟建築另有2家SPA會館營業中，警方轉往查緝，現場查無不法後便撤離。

▲▼警方獲報稱槍手藏在半套店，前往預備攻堅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方獲報稱槍手藏在半套店，前往預備攻堅。（圖／記者許宥孺翻攝）

事情發生在11日下午1點15分，前鎮分局接獲苓雅分局勤務中心轉報，稱有民眾舉報射殺林士傑的槍手藏身在三多三路上一家坐檯半套店。

▲▼警方獲報稱槍手藏在半套店，前往預備攻堅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲檢舉人稱槍手在2樓酒館，但當時並未營業。（圖／記者許宥孺翻攝）

苓雅分局、前鎮分局出動約10名員警，身穿防彈背心、手持盾牌預備進入攻堅，未料，發現報案人舉報的店家卻沒有營業，店家大門深鎖。由於該棟建築仍有2家SPA會館，警方不敢大意，轉往2家半套店查緝，不過現場查無不法行為。

警方於現場致電林姓報案人，沒想到林男卻說是關聖帝君指示他，主嫌就藏在那家會館，員警聽了之後超傻眼，也確認這是一起烏龍報案，隨即撤離。

警方表示，檢舉人恐涉及社會秩序維護法第85條，可處拘留或新臺幣12000元以下罰鍰，而根據掌握這名進線檢舉的民眾，在打完電話之後，就不知去向，目前警方也在找尋他的下落，了解他當初報案的動機以及身份，才確定是否會開罰。

台南槍案槍手十分狡猾，手持雙槍射殺林士傑後，隨即駕車逃亡，過程中共更至少換2台權利車製造斷點，並以點火焚燒、潑酸等方式滅證，大幅增加警方追緝難度，但警方仍在第2台車內尋獲一個口罩，經採集DNA比對後鎖定一名有前科的男子涉有重嫌。專案小組研判，槍手目前仍在國內，已全力防堵可能偷渡出境地點，並進一步積極查緝中。

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