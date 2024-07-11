賀陳旦閃辭陽明海運董事代表　李孟諺避談董座人選

▲交通部長李孟諺（右三）出席航海節70周年慶祝大會。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

陽明海運董事長接任人選一度盛傳由交通部前部長、交通部在陽明海運的董事代表賀陳旦擔任，但陽明海運本月5日公告賀陳旦辭任，打亂人事布局。交通部長李孟諺今（11日）出席航海節70周年被問到董事長人選，並未正面回應，僅說肯定陽明營運績效好。

今年適逢航海節70周年，李孟諺今下午出席慶祝大會致詞表示，海運發展對台灣經濟發展功不可沒，讓世界看見台灣，台灣在全球排名的前3大貨櫃船隊，包括長榮海運、陽明海運及萬海海運，相當不容易。

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李孟諺提及，疫情發生第一年，陽明海運向行政院尋求協助，希望國發基金挹注150億元，討論過程陽明運價股票就恢復往日榮景，國發基金也錯失賺錢良機。



李孟諺表示，最近港務推動航港智慧化、永續化管理，優化港區建設服務；聯外交通部分，行政院已核定國道3號延伸高雄港，環評通過進入設計階段，西濱快速道路也是貨櫃車必經道路，未來新竹到苗栗、高雄展開立體化作業，打造成為台灣第3條縱橫南北的高快速道路。

李孟諺會後受訪表示，目前航港局已提出智慧商港專案計畫，像是商港進出管制透過AI人臉辨識，高雄港每日進出2萬人，就能透過AI智慧管理，還有管理貨櫃掌握動向跟流程，預算編列19億元，正在報行政院核可。

李孟諺強調，未來航港建設還會持續滾動檢討，如果有需要會增加，會由基金來支應。媒體問起陽明董事長人選一事，他僅說，陽明都有很好績效，對陽明貢獻都非常肯定。