　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

年底推「5天或7天」短天數TPASS　李孟諺曝票價規劃進度

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部正研擬規劃TPASS通勤月票2.0，預定年底試辦。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

TPASS通勤月票上路已滿1年，交通部正規劃TPASS 2.0方案，交通部長李孟諺今（11日）對此表示，預定今年底推出短天期的TPASS，例如5天或7天，讓觀光客或異地出差可以購買多次使用，滿足不同民眾需求與選擇，提升大眾運輸使用率。

李孟諺今下午出席航海節70周年慶祝大會，被問到TPASS 2.0規劃進度，他指出，除了月票型的TPASS之外，短天期TPASS目前規劃14天以內，例如5天或7天，觀光客或異地出差辦事，有短期大眾運輸需求的民眾，就可以購買。

[廣告]請繼續往下閱讀...

價格部份，李孟諺表示，目前交通部正在跟各縣市協商，推出相關優惠價格 鼓勵民眾使用。搭乘大眾運輸人次最高峰在疫情前、2019年，但疫情這段時間因減少人口聚集，大眾運輸包括高鐵、台鐵、捷運疫情期間運量大幅下降。

但立委李昆澤批評，TPASS實施後，公共運輸使用人不增反減，質疑成效，對此李孟諺表示，TPASS去年7月1日推出後，很多公共運具有提升使用量，其中機場捷運增加將近80%運量，台鐵增加超過20%的運量。

李孟諺說，持續透過TPASS增加大眾運輸的使用率，疫情期間甚至疫後發現在家上班的人變多，減少通勤頻率，大環境有改變，因此會研擬使用更方便、滿足不同需求民眾與選擇，就像短天期的TPASS，可以推廣增加大眾運輸的使用率。

ET快訊
威震董座中槍！前女友喊：不想和吳明達沾上任何關係
顏若芳遭遊覽車追撞！　愛車維修初估40萬
珍煮丹致歉優惠「買1送1」　限時3天喝
柯建銘怒槓黃國昌「又縮回去」　洗錢1億元以上者加重徒刑沒共識
槍手藏半套店害10警搞烏龍　檢舉人：「關聖帝君」說的
相驗結果曝...夫妻喝可樂雙亡　小兄妹以為爸媽睡著了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

亞灣2.0啟動招商　李孟諺：高雄港打造永續智慧港灣

年輕人有老人臭「恐是病」！7部位最易飄異味　置之不理會爆血管

新地標鳳山車站「空中鳳城」完工倒數　台鐵二次招商

彰女新生報到率99％！學霸又是羽球高手　三胞胎姊妹花成焦點

「1圖分辨」火龍果紅肉或白肉！想促進排便建議吃這色

賀陳旦閃辭陽明海運董事代表　李孟諺避談董座人選

8成蛋雞養在格子籠「高溫被熱死」　動保團體籲改善產業體質

媽媽不在家「冒出陌生阿姨」　裝監視器抓姦！千人驚：反轉好猛

2024上半年新書、電子書暢銷榜　漫畫大熱《排球少年》稱冠

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

柴犬翹家...挑女騎士跳上車　被送派出所坐門口等主人

威震董座遭 「連開5槍」　手部中彈！槍手自行投案

台中BMW保養廠千坪地　新美齊38.8億吃下

全球熱爆！紐約橋過熱膨脹　加州死亡谷飆55度高溫

台中44歲媽抱2歲童墜12樓！　倒臥路邊雙亡

世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

亞灣2.0啟動招商　李孟諺：高雄港打造永續智慧港灣

年輕人有老人臭「恐是病」！7部位最易飄異味　置之不理會爆血管

新地標鳳山車站「空中鳳城」完工倒數　台鐵二次招商

彰女新生報到率99％！學霸又是羽球高手　三胞胎姊妹花成焦點

「1圖分辨」火龍果紅肉或白肉！想促進排便建議吃這色

賀陳旦閃辭陽明海運董事代表　李孟諺避談董座人選

8成蛋雞養在格子籠「高溫被熱死」　動保團體籲改善產業體質

媽媽不在家「冒出陌生阿姨」　裝監視器抓姦！千人驚：反轉好猛

2024上半年新書、電子書暢銷榜　漫畫大熱《排球少年》稱冠

世新大學獲企業捐助學術經費！泰元國際助力辦理講堂與學術研討

黃暐瀚：鄭文燦已經被判政治死刑！　「燦笑」消失只剩沈重與無奈

爸媽堅信「上帝會治好她」只祈禱不給藥　8歲糖尿病女兒喪命

路透：避免潛在安全風險　德國2029前將移除華為等陸企5G技術設備

先探／謝金河：台積電牽動台股熱效應

先探／綠電變黃金　綠電主題投資正當紅

張育成對決布雷克挑戰首戰開轟　前一位旅外強打是吉力吉撈

亞灣2.0啟動招商　李孟諺：高雄港打造永續智慧港灣

年輕人有老人臭「恐是病」！7部位最易飄異味　置之不理會爆血管

八三夭阿電認了分手謝翔雅！　過夜刺青妹被拍「親揭2人關係」

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

iPhone用戶注意！Google地圖更新「1功能」超方便

交往6年要結婚！媽媽要求給50萬才准結

「輕微違規不予民眾檢舉」網路連署要求撤回　交通部正式回應

全家掛紅布條幫「隔壁同事」慶生！網讚：很會

43歲健康男急性心肌梗塞！醫揪出惡習

個性很合！12星座「戀愛相性最高CP」甜曝光

下周颱風生成機率不低「路徑出爐」　專家曝影響台灣機率

大便沒衛生紙怎辦？他一招自救8萬人讚爆

「天貺節」迎虎爺生日　專家曝3招補財庫

快訊／雨勢升級！12縣市豪大雨特報　基隆新北「國家警報響」

100萬「台積電或00929？」！內行曝1檔：比領息好太多

更多熱門

相關新聞

微電車已16.5萬輛領牌　舊車11／30後沒掛牌「最高罰3600」

微電車已16.5萬輛領牌　舊車11／30後沒掛牌「最高罰3600」

為降低微型電動二輪車事故，交通部111年起已將微電車納管，新車強制掛牌，使用中微電車有2年緩衝期，今(113)年11月30日起未補掛牌，可罰1200元到3600元，截至6月底已有16.5萬輛已掛牌，使用中微電車則有13萬輛已掛牌，推估仍有超過7萬輛還未掛牌，5個月內仍不掛牌，11月30日起上路將被取締。

「恢復微罪檢舉」5477人附議　交通部回應：以工程改善替代執法

「恢復微罪檢舉」5477人附議　交通部回應：以工程改善替代執法

TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

TPASS滿1年「公共運輸人次不增反減」　公路局解釋惹火立委

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸

下班尖峰「一堆併排違停」　台北哥閃車險GG氣炸

大陸赴馬祖踩線、參加旅展　李孟諺：期待雙方有更多開放

大陸赴馬祖踩線、參加旅展　李孟諺：期待雙方有更多開放

關鍵字：

TPASS交通部月票大眾運輸短天期

讀者迴響

熱門新聞

林靖恩偷外送麵蹲路邊吃　被逮喊「肚子餓了」

向2孩說抱歉　夫妻喝完可樂後躺床雙亡

獨／新手媽滅門前喊帶娃好辛苦　夫妻甜蜜合照曝

彰化晚上8點送肉粽「1次3小時」惹民怨

菜鳥妹開60K薪水！人資一聽「5個字」秒錄取

莎朗史東腦出血搶救9天「5.8億財產被掏空」

色狼尾隨回家　正妹淡定開門！秒讓他反悔落跑

LINE這2款表情貼「限時72小時免費領」

林靖恩跟爸和好了　戒菸酒才成功又惹事

蔡阿嘎老婆罕見動怒！

唐治平放鳥泰拳友誼賽！　「跑到基隆找媽媽」

寶媽宣布退出演藝圈　盼大家幫助前男友汪建民

塔位換「風水寶地」被拒　他砸墓棺拉出遺骨

警看工人罰18萬不忍：拿嘉獎毀老實人一生

獨／新手媽幸福曬娃卻滅門　曾讚夫：我懂你的辛苦

更多

最夯影音

更多

小六生受訪稱讀書是本分！　同學一臉「你認真？」超搶鏡

三重命案！3老哀痛認屍　岳母淚崩：叫我看小孩好殘忍

三重悲劇！女兒懷孕遭資遣 母心碎嘆「不想追究」

擊4發！威震董座中彈畫面曝　　槍手喊「不滿被收保護費」

父「詭異姿勢」陳屍車內 三重一家3死！悲慘身世曝光

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面