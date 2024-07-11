年底推「5天或7天」短天數TPASS　李孟諺曝票價規劃進度

▲交通部正研擬規劃TPASS通勤月票2.0，預定年底試辦。（圖／記者李姿慧攝）

記者蔡亞樺／台北報導

TPASS通勤月票上路已滿1年，交通部正規劃TPASS 2.0方案，交通部長李孟諺今（11日）對此表示，預定今年底推出短天期的TPASS，例如5天或7天，讓觀光客或異地出差可以購買多次使用，滿足不同民眾需求與選擇，提升大眾運輸使用率。

李孟諺今下午出席航海節70周年慶祝大會，被問到TPASS 2.0規劃進度，他指出，除了月票型的TPASS之外，短天期TPASS目前規劃14天以內，例如5天或7天，觀光客或異地出差辦事，有短期大眾運輸需求的民眾，就可以購買。

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價格部份，李孟諺表示，目前交通部正在跟各縣市協商，推出相關優惠價格 鼓勵民眾使用。搭乘大眾運輸人次最高峰在疫情前、2019年，但疫情這段時間因減少人口聚集，大眾運輸包括高鐵、台鐵、捷運疫情期間運量大幅下降。

但立委李昆澤批評，TPASS實施後，公共運輸使用人不增反減，質疑成效，對此李孟諺表示，TPASS去年7月1日推出後，很多公共運具有提升使用量，其中機場捷運增加將近80%運量，台鐵增加超過20%的運量。

李孟諺說，持續透過TPASS增加大眾運輸的使用率，疫情期間甚至疫後發現在家上班的人變多，減少通勤頻率，大環境有改變，因此會研擬使用更方便、滿足不同需求民眾與選擇，就像短天期的TPASS，可以推廣增加大眾運輸的使用率。