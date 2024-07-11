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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

楊瓊瓔力促進口雞蛋調查小組成立　「立法院有責任給人民真相」

▲立法院今成立進口雞蛋調查專案小組。（示意圖／ETtoday資料照）

▲立法院今成立「進口雞蛋調查專案小組」。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者歐承翰／台北報導

立法院經濟委員會11日審議成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」，國民黨立委楊瓊瓔表示，立法院有責任給人民真相，通過成立「有關進口雞蛋執行情形調查專案小組」，是要把去年的雞蛋專案進口相關爭議，查個水落石出。

楊瓊瓔指出，去年雞蛋專案進口，政府購買1億5千多萬顆雞蛋，卻有5580萬顆蛋放到過期銷毀，整個專案花大約10億元，其中光儲藏、銷毀等處理過期蛋，就花了4.7億元，且在在野黨立委追問下，才發現2年前的進口雞蛋，竟還有沒簽合約、冷鏈運輸違反採購法等情形。

楊瓊瓔怒批，從雞蛋供需，到農業部及畜產會如何找貿易商，再到雞蛋效期疑義，錯標產地等爭議，進口雞蛋執行狀況像一團迷霧。她也說，今年才又發現2022年進口買雞蛋竟然沒有合約、以及兩年前的冷鏈費用未依採購法規定，如果不查不追，是不是這些事情都船過水無痕？這完全背離責任政治原則，也讓人民失望。

楊瓊瓔解釋，小組是要調查「有關進口雞蛋執行情形」，是要查清整個雞蛋進口執行，以及雞蛋供需狀況等政策形成過程、政策效益，並非只查個別案件或廠商，所以跟檢調在查的超思案並不衝突。她也提到，為人民釋疑、監督政府，讓制度運行能讓民眾感到有正面效果，是立委責無旁貸的事情，現在透過國會改革新法及調查小組，有機會能把雞蛋進口執行情況爬梳出來，不僅公開透明，也是要讓未來可做為依據，更明確評估雞蛋供需的調節與應對方式。

楊瓊瓔希望，不要總是在問題演變到難以收拾後，才急著用大撒人民納稅錢來解決，且如果仍要專案進口，也可以針對過去的教訓，來研擬相關的SOP，讓相關單位有所依循，也避免「沒有合約」、「沒有資料」等狀況再次上演，朝野立委要回歸民意，不應為了政治攻防自我限縮，忘了民眾真正託付給立委的責任。

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