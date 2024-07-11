快訊／菲律賓發生「規模7.1地震」　未發布海嘯警報

▲菲律賓11日發生規模7.1地震。（圖／翻攝自USGS）
記者吳美依／綜合報導
菲律賓當地時間11日上午10時13分發生規模7.1地震，震央位於民答那峨島（Mindanao）摩羅灣（Moro Gulf）、薩聶市（Sangay）西西南方106公里，震源深度620公里，目前尚未發布海嘯警報。
根據美國地質調查局（USGS）與歐洲與地中海地震中心（EMSC）數據，一開始測得地震規模6.9，之後上修為7.1。
▲菲律賓地震目前未發布海嘯警報 。（圖／翻攝自美國海嘯警報中心）
Preliminary: A deep M7.1 earthquake has struck Mindanao, Philippines. ???????? Depth: 624.1km. Tremors felt in several areas. Stay safe everyone! #PhilippinesEarthquake #earthquake #Mindanao pic.twitter.com/VsDBLOCcvi— GlobalQuake (@Global_Quake) July 11, 2024
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