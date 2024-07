快訊／菲律賓發生「規模7.1地震」　未發布海嘯警報

▲菲律賓11日發生規模7.1地震。(圖/翻攝自USGS)

記者吳美依/綜合報導

菲律賓當地時間11日上午10時13分發生規模7.1地震,震央位於民答那峨島(Mindanao)摩羅灣(Moro Gulf)、薩聶市(Sangay)西西南方106公里,震源深度620公里,目前尚未發布海嘯警報。

根據美國地質調查局(USGS)與歐洲與地中海地震中心(EMSC)數據,一開始測得地震規模6.9,之後上修為7.1。

▲菲律賓地震目前未發布海嘯警報 。(圖/翻攝自美國海嘯警報中心)

Preliminary: A deep M7.1 earthquake has struck Mindanao, Philippines. ???????? Depth: 624.1km. Tremors felt in several areas. Stay safe everyone! #PhilippinesEarthquake #earthquake #Mindanao pic.twitter.com/VsDBLOCcvi