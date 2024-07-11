彰化今晚8點送肉粽「長達3小時」民眾罵翻　鄉代協調延後舉行

▲花壇灣東村今晚8點將舉辦送肉粽。（示意圖／翻攝自Google Maps）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣花壇鄉灣東村里辦公室在網路貼出公告，今晚（11日）將有一場「送肉粽」科儀，由於路線也沒說清楚，時間更從8點到11點長達3小時，再度引發民怨，「這要怎麼閃」，村長許松柏說，時間與路線都是喪家決定的，提醒民眾晚上不要出門，儘量迴避。

許松柏表示，喪家拜託他在網路上PO出今晚「送肉粽」的時間與路線，送煞科儀是在8點到11點舉行，送煞路線則是從隴西一巷至榮興路往海邊方向送肉粽，提醒鄉親此時段避開行經該路段。也有人認為，以往送煞科儀，都是在深夜10點以後舉辦，這次在8點，時間未免太早了，也沒有公布路線，那就真的都不能出門，而且時間還長達3個小時，如果要出門買個東西，這要怎麼閃，民眾抱怨連連。

▲花壇灣東村今晚8點將舉辦送肉粽。（圖／翻攝自花壇人俱樂部）

據悉，亡者是一名中年男子，喪家已於今天上午在殯儀館舉辦告別式，晚上將在家中舉行送煞科儀，地方的信仰廟宇沒有神尊壓煞，由禮儀社承辦，有民眾認為，送肉粽已經不像以前走完全程，而是坐車直接往海邊，不用太在意，只要讓大家平安就好了。

鄉民代表翁啟祐說，他接到不少民眾的陳情，今天會再跟村長及喪家討論，看能否公布路線並將送煞時間延後，讓鄉民安心。

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