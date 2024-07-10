菲律賓華裔女市長疑為共諜「缺席聽證會」　參議院揚言逮捕

▲菲律賓丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長艾莉絲．郭（Alice Guo）。（圖／翻攝AliceLealGuo臉書）



文／中央社

菲律賓參議院正在舉行聽證會，調查丹轆省班班市市長艾莉絲．郭遭控與中國犯罪集團有關聯的案件。由於艾莉絲．郭連續缺席，參議院揚言要以藐視國會罪逮捕這名市長。

在馬尼拉和北京當局間的緊張情勢下，這起案件引起菲律賓全國關注。

路透社報導，由於丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長艾莉絲．郭（Alice Guo）以壓力為由，連續兩次缺席聽證會，參議院揚言發出逮捕令。

這起案件始於今年3月，當時當局突擊農業城鎮班班市的一座賭場，揭露菲律賓主要由中國業者資助的線上賭場產業中的犯罪活動。

在一名參議員質疑艾莉絲．郭並非出生於菲律賓，甚至可能是為中國工作的「間諜」後，這起案件引起菲律賓全國關注。

但艾莉絲．郭先前否認所有關於她是中國公民的指控，堅稱自己是中國父親與菲律賓人的私生女，並在父親的農場中長大。

她還否認與犯罪分子有任何關聯，稱自己生來就是菲律賓公民。艾莉絲．郭沒有回應路透社的置評請求，但在寫給參議院的信中表示，她受到「惡意指控」。

菲律賓參議院今天以艾莉絲．郭不到庭為由，指控她藐視國會，正在領導參議院調查工作的參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）表示，她將啟動程序，申請對艾莉絲．郭發出逮捕令。

洪迪薇說道：「主席已裁定對他們提出藐視國會指控。」洪迪薇在上一次的聽證會中指出，艾莉絲．郭可能出生於中國，是中國的「間諜」，但未提出證據。