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大陸 大陸焦點 特派現場

中國破壞南海環境？　陸外交部：中方保護海洋環境取得正面成效

▲中國大陸與菲律賓船隻在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

▲中國大陸與菲律賓船隻在仁愛礁發生衝突。（圖／Philippine Coast Guard）

記者廖翊慈／綜合報導

菲律賓南中國海特別行動組9日發表聲明，指控中國對南中國海的珊瑚礁造成了不可挽回的破壞。大陸外交部發言人林劍10日在例行記者會上回應，《黃岩島海域生態環境狀況的調查評估報告》顯示，中方保護海洋環境取得正面成效。

據《澎湃新聞》報導，中國自然資源部南海生態中心和自然資源部南海發展研究院8日發布，共同編制的《仁愛礁非法「坐灘」軍艦破壞珊瑚礁生態系統調查報告》，報告指「坐灘」的菲律賓軍艦嚴重損害仁愛礁珊瑚礁生態系的多樣性、穩定性和持續性。

菲律賓方反指，是中國挖沙子挖到珊瑚礁，中方才是破壞珊瑚礁的兇手。

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

林劍表示，仁愛礁是中國南沙群島的一部分，中方一貫高度重視並採取實際措施保護南沙群島珊瑚礁系統和島礁週邊的海洋環境，中方發布的報告清楚表明，導致仁愛礁珊瑚礁生態系統遭到破壞的主要因素是菲律賓軍艦非法「坐灘」及其相關聯的活動，這是基於客觀事實和科學調查得出的結論，中方要求菲方撤走在仁愛礁非法「坐灘」的軍艦，避免持續破壞仁愛礁生態環境。

林劍還說道，「相信你可能也注意到，中方的相關部門剛剛發布了《黃岩島海域生態環境狀況的調查評估報告》，這也顯示中方一貫高度重視黃岩島海域生態環境的保育工作。」林劍指出，這次發布的調查評估報告也顯示，黃岩島海域的生態環境良好，這充分體現了中方在保護海洋生態環境方面所取得的正面成效。」

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