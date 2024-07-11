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普華永道爆中國大裁員！陷恆大財務造假案　至少百人失業

▲▼普華永道。（圖／翻攝自智評新視界）

▲普華永道。（圖／翻攝自智評新視界）

記者鄭思楠／綜合報導

全球四大會計師事務所之一普華永道（PwC）近日因深陷恆大財務造假風波，再次站上輿論的風口浪尖。據《彭博社》報導，知情人士表示，普華永道在北京、上海等地辦公室來自不同團隊的至少100名員工被裁，其中一個團隊裁員過半。目前尚不清楚全公司裁員的最終數字。

普華永道發言人在回答彭博詢問時表示，鑑於外部環境的變化，公司正在進行一些調整，以更好地優化組織架構以適應市場需求。該公司沒有提供裁員人數的詳細訊息。

另外，據《南方都市報》報導，7月10日，外界瘋傳，「廣州的普華永道要關閉了，基本所有人N+1，7天內離職，深圳正常」、「從會議室下來，被通知了N+1, 7天內離職，然後電腦就被鎖了」。

對此，普華永道回應稱，「廣州分所並未關所。由於外部客觀情況的變化，我們根據市場需求相應優化了組織架構。我們一直珍視人才並持續多年大力投資於人才培養，此次調整是艱難的決定。我們正逐步與員工展開充分的溝通，並確保調整方案遵守中國勞動法相關規定。」

「普華最近裁員大部分是屬於審計部的，審計部裁員裁得很狠。其他部門也裁，但可能就是普通的裁員，數量也不多」，有普華永道內部員工透露，「審計是因為恆大的事情，而且因為暴雷，很多國企央企都不敢找普華審計了，怕名聲不好。」

事實上，自普華永道深陷上市公司解約風波以來，社交平台就有人士發布資訊稱，普華永道廣州所已經關門，不過該所也予以否認。

今年以來，普華永道麻煩不斷。從3月份開始，普華永道在A股市場頻頻遭到「拋棄」，迄今至少已有三十多家上市公司與其解約或不再續聘。

4月份，網路上一封公開信直指趙柏基為了追求合夥人高收入，將普華永道帶入恆大事件的漩渦。

隨後，香港會計及財務匯報局表示，為了保障投資大眾及對上市實體進行審計所涉及的更廣泛的公眾利益，及維護公眾對會計專業誠信的信心，會財局有責任對上述公開信展開調查。5月底，中國證監會通報恆大地產造假事件時表示，正在推進對相關仲介機構的調查。

諸多風波之下，7月初，普華永道亞太及中國區主席一職悄然從趙柏基變更為李丹。

李丹在普華永道中國的任職始於30多年前。據普華永道官網介紹，他於1993年加入普華永道，成為普華永道在中國大陸首批招聘培養的本土應屆畢業生的一員。

從李丹在普華永道的發展路徑來看，頗為順利，加入該司大約十年後，李丹於2004年成為合夥人。作為審計合夥人，李丹為跨國公司、民營企業和國有企業複雜的境內外上市融資和並購交易等方面提供服務。2015年，李丹被任命為普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）的首席合夥人。

當然，在此時間點，李丹的上任也被普華永道寄予了厚望。在官網上，普華永道稱「李丹將帶領普華永道中國深入實踐『解決重要問題，營造社會誠信』的企業使命」。

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