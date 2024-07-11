參院民主黨人第一槍！　議員投書「公開要求拜登退選」

▲韋爾奇成為首位公開呼籲拜登退選的參議院民主黨人。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選「換拜」風波持續延燒，77歲佛蒙特州議員韋爾奇（Peter Welch）如今開了第一槍，他於10日投書《華盛頓郵報》要求拜登退選，成為第一位公開表態的參議院民主黨人。

韋爾奇在專欄文章寫道，他不認為拜登是擊敗川普的最佳候選人，「我理解拜登總統為什麼想要選。他曾把我們從川普手中救出來，而現在想要再救一次。但他必須重新評估，自己是不是擔任這個職務的最佳候選人。在我看來，他不是。」

韋爾奇強調，他非常尊重總統，但「風險不能再更高了」，呼籲拜登「像從前那樣，把我們放在第一順位。」

▲拜登目前依然堅持參選到底。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，拜登依然堅持參選，但他的固執讓民主黨人越來越擔心，總統不僅把白宮置於危險中，也危及重掌眾議院或保住參議院的任何機會。不過，目前還沒有足夠多的議員出面表態，以至於嚴重威脅拜登的提名地位，而且參眾2院的民主黨領袖都對總統提出明確但不熱情的支持。

此前，科羅拉多州民主黨參議員班納特（Michael Bennet）也表示，他不相信拜登有能力贏得連任，但沒有明確呼籲總統退選，「川普正在贏得這次大選，或許還會是壓倒性勝利，並且把參議院與眾議院都一起拿下。」他批評，「自從那場災難性的辯論之後，白宮沒有採取任何行動，真正展現出他們贏得這次大選的計畫。」

曾訪台的前眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）1日力挺拜登「帶球衝過終點線」，10日的發言卻暗示民主黨內部的焦慮與不確定性，「要由總統決定他是否參選，我們都鼓勵他做出這個決定，因為時間快沒了。我希望他去做他決定要做的事情。」

