拜登危機！分析曝辯論翻車後「5州傾向川普」　關鍵搖擺州告急

▲ 川普和拜登6月27日舉行總統大選首場電視辯論。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統拜登在電視辯論會上的表現引發民主黨內部分裂，是否「換拜」備受關注。分析顯示，辯論會過後有多個關鍵搖擺州更向前總統川普靠攏，對拜登選情恐怕是不祥之兆。

根據《新聞周刊》，專門對美國政治進行獨立分析的「庫克政治報告」（Cook Political Report）指出，6月27日的總統大選辯論會後短短幾天內，已有5個州更偏向支持川普，包括亞利桑那州、喬治亞州、明尼蘇達州、新罕布夏州及內華達州。

拜登在2020年大選拿下亞利桑那州、明尼蘇達州及內華達州，而這3州將在11月大選發揮關鍵作用。

庫克政治報告9日更新上述5州的選舉人團評估，將新罕布夏州及明尼蘇達州從「應為（likely）民主黨」改為「傾向（lean）民主黨」，內華達州、亞利桑那州及喬治亞州則從「搖擺不定（toss up）」轉向「傾向共和黨」；內布拉斯加州第2國會選區也從「應為民主黨」更新為「傾向民主黨」。

報告中將「傾向」定義為雖競爭激烈，但有一個政黨具有優勢；「搖擺不定」則代表競爭最為激烈，任何一方都有很大的機會獲勝。拜登團隊對此尚未回應媒體置評請求。