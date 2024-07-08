拚觀光！北台四市觀光代表團組團　赴韓首爾推廣最夯景點

▲拚觀光！北台四市組團，赴韓推廣最夯景點。（圖／觀旅局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

韓國是台灣入境的重要國際客源市場，為使韓國旅客對旅遊北台維持熱度並增加新鮮感，基北北桃四市首度攜手組成觀光代表隊，8日至11日率領逾百名觀光業者與四市代表，組團赴韓國首爾辦理北台灣觀光推廣交流活動。

推廣活動以「NEXT Travel 4 City」為行銷主題，搭配四市「桃台新基」作為口號，取韓文諧音為「神奇的地方」，為韓國旅客帶來北台四市的最新玩法，同時也將拜訪韓國重要旅遊相關單位，如：韓國觀光公社、韓國旅行業協會(KATA)及韓國國際會展公司(KOTFA)，深入了解韓國旅客樣貌與觀光趨勢，並作為布署第四季旅遊旺季準備。

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桃園市政府觀旅局表示，這次四市首度聯手出擊，爭取韓國市場，共同推出最夯景點，串起北台四市五天四夜的精彩行程，內容有：到基隆市欣賞無敵海景、品嚐新鮮漁貨、漫步在時尚之都台北市感受多元城市風貌、於新北市來趟自行車之旅，享受自然之美，再到桃園體驗極限運動高空彈跳，體驗從40公尺高一躍而下的刺激感，最後再來一場高爾夫的揮桿之旅，讓韓國旅客能感受不一樣的精彩北台灣。

而桃園共有25家觀光產業前往韓國，是四市中最大的推廣團，各業者均對開拓韓國市場信心滿滿，認為桃園位居國門之都，地理位置優越，是外國旅客來往台灣的必經之地，且擁有豐富多元的觀光資源。

市府觀旅局局長周柏吟表示，韓國是桃園重要的國際旅客來源國，也是桃園推展國際觀光的重要目標市場之一，此次北台四市首度舉聯合辦理推介會，不但別具意義，更是四市合作打造北台旅遊圈吸引國際旅客的重要里程碑。