找到第3台做案車輛了！林士傑遇害「槍手縝密犯罪」　警影像比對中

▲槍手手持雙槍做案，犯後連換3車逃亡。（圖／民眾提供）

記者林東良、戴若涵／台南報導

台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，8日凌晨在自家門口遭槍殺身亡。警方分別在台南、高雄尋獲2輛作案用的車輛，但因槍手犯案手法縝密，目前尚未找到其行蹤，稍早警方透露，目前找到第3台車了。

回顧整起案發經過，林士傑8日清晨5時40分從住家外出，打算去爬山，不料，才踏出家門不久就遭槍手近距離連續開槍，雖經緊急送醫搶救，仍不幸宣告不治。

台南地檢署檢方會同法醫解剖鑑定，並進行電腦斷層掃描，發現林士傑全身共中11槍，其中5槍貫穿胸腔，導致林士傑雙肺血胸死亡，但詳細死因仍有待法院研究所出具詳細報告。

警方調查，槍手犯案過程縝密，8日一大早就在林士傑住家附近徘徊，並在距離其住家約50公尺處的騎樓埋伏，一見林士傑現身便上前開槍，犯案後更拔腿朝對面公園狂奔，上了接應的車輛後，將車輛停放在距離案發現場約2.5公里遠的停車場，但車輛被尋獲時已遭焚毀，警方也在車內找到做案用的短槍。

▲槍手射殺林士傑後，駕車逃逸到2.5公里外的停車場，並焚車滅證。（圖／ETtoday製圖）

槍手在台南棄車後意圖製造斷點，先更換全身衣物後，再開第2台車南下高雄，並改以潑灑鹽酸滅證，且做案用的兩台車都是掛假車牌的權利車，令警方調查難度增加，稍早警方證實，已找到第3台涉案車輛，但不願說明相關細節。

台南市刑大大隊長張文源指出，目前警方正針對犯嫌所有相關監視影像，無論是靜態、跑步等畫面，及所待過的地方，正在進行影像比對、行為辨識，針對各種線索、跡證都會深入調查，要在最短時間內將槍手緝捕歸案。

▲槍手開權利車做案，並焚車滅證，增加警方追查難度。（圖／記者林東良翻攝）