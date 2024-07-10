林士傑遭槍殺前連2天永華宮拜拜　廟方曝他未拿香也沒提及私事

記者林東良、劉人豪／台中報導



台南漁會理事長林士傑8日在家門口遭連開11槍身亡，在案發前的5日、6日連續2天，林士傑前往他曾擔任主委的永華宮拜拜，當時的畫面也曝光。現任的永華宮主委楊宗保表示，林士傑來都是單純拜拜，不會提到其他私事，沒想到會遭槍殺。

楊宗保表示，事情發生後也是覺得很不捨，並說當初永華宮沒人沒錢的時候，林士傑找人來幫忙，不然的話永華宮可能就沒了，等到永華宮步入軌道，就退掉主委，所以永華宮能夠做到現在這樣繼續成長，林士傑有很大的功勞。

▲林士傑(紅圈)遭槍殺前，曾連兩天到永華宮拜拜 。（圖／記者林東良翻攝）

楊宗保說，人都有他的過去，不過林士傑一直在改變，也有在做公益事業，很多人也跟他說林士傑的事情相當遺憾。楊宗保指出，林士傑最後一次來拜拜應該是6日，並說林士傑其實常常來拜拜，除非出國還是有重要事情不會來，不然幾乎都是天天來。

楊宗保指出，林士傑來拜拜就是單純拜拜，不會提到其他私事，問廟方有沒有需要幫忙的地方，沒想到會被槍手狙殺。

▲楊宗保指出，林士傑來拜拜就是單純拜拜，不會提到其他私事 。（圖／記者林東良翻攝）

據了解，林士傑每周都會有二、三天，約在下午六時左右前往永華宮拜拜，5日當天去拜拜時沒有拿香，離開廟時在身邊的人，疑為林士傑的小弟，林士傑每次拜拜停留時間並不長，拜完就離開。

▲林士傑之前曾是永華宮的主委。（圖／記者林東良翻攝）

林士傑8日清晨準備外出爬山，遭到埋伏黑衣槍手持槍以近距離方向掃射，且槍槍致命。台南地檢署檢察官9日下午在台南市殯儀館解剖相驗，發現林姓死者遭槍擊共11槍，初步研判其中5槍貫穿死者胸腔，導致雙肺血胸而死亡，詳細死因仍待法醫研究所出具報告。

而目前槍手行蹤也成謎，無法確認槍手人是在國內還是國外，警方已請海巡署、航警局協助注意可疑人事物。