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社會 社會焦點 保障人權

超詭異！林士傑遭轟11槍慘死「現場竟沒血跡」　高大成給答案

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

台南漁會理事長林士傑8日清晨在家門口，遭歹徒遭連開11槍擊斃，其中5槍貫穿胸腔，導致雙肺血胸死亡，但槍擊現場地面竟未見血跡，引發外界質疑，法醫高大成表示，若子彈只打到表面皮膚，加上子彈擊出時高溫，會造成燒灼效果，確實有可能不會大量出血，刑事局中部打擊犯罪中心資深刑警和射擊教官表示，若真的沒血跡確屬罕見，但實務經驗是不太可能，「除非子彈沒貫穿、血量少，且被衣服吸收」。

▲▼林士傑遭轟11槍身亡現場竟未見血跡，高大成和資深刑警曝原因。（圖／ETtoday資料照）

▲▼林士傑遭轟11槍身亡現場竟未見血跡，高大成和資深刑警曝原因。（圖／ETtoday資料照）

林士傑8日清晨準備外出爬山時，遭到埋伏黑衣槍手持槍以近距離方向連續開槍當場擊斃，檢察官9日解剖相驗，並進行電腦斷層掃描，發現死者遭槍擊共11槍，其中5槍貫穿胸腔，導致雙肺血胸而死亡，但有眼尖民眾發現警方提供的倒地地面照片，竟然沒看到大灘血跡。

對此，資深法醫高大成表示，如果子彈沒打到主動脈，只打到表面皮膚，加上子彈擊發時有火藥，加上高溫，確實會讓表皮、血管收縮，造成燒灼效果，就有可能沒出現大量出血；此外，有可能是出血位置較高，加上胸腔壓力變化不大，造成死者胸腔大量內出血，「被自己血液溺死」，但現場卻沒有太多血跡。

▲▼林士傑遭轟11槍身亡現場竟未見血跡，高大成和資深刑警曝原因。（圖／ETtoday資料照）

刑事局一名資深刑警表示，根據以往經驗，槍擊案後，地面應該都會有血跡，只是多少的差別，他研判應是子彈未貫穿後背，且進入體內後亂飛、亂竄，卡在骨頭或臟器，或是死者沒有被翻身，導致血液沒有往下流，另一種可能則是僅有少量出血，但被衣服吸附了。

1名20多年射擊教官一聽林士傑遭槍擊現場幾乎沒有血跡，直呼不可能，他以自身經驗為例，他有次追緝嫌犯，過程中開了一槍貫穿對方腳踝，滴了1、2滴血後，就被自身脂肪塞住槍孔，不流了，但連開11槍，不可能不流血，唯一可能是，「血量太少，滴在地面被吸乾了」。

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