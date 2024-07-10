翁曉玲聲請2大法官迴避遭駁回　國民黨團轟：憲法法庭民進黨開的

▲翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

對於憲法法庭9日快速駁回立法院機關代表、立法委員翁曉玲聲請司法院院長許宗力、大法官許志雄迴避本次國會改革修法釋憲案的審查。國民黨團轟，憲法法院如此快速、配合執政黨速審，毫不避諱，不給任何理由直接駁回的做法，實在令全國人民遺憾，有如此的司法院憲法法庭，也難怪人民對司法改革的支持度墊底，滿意度只有27%、不滿意度高達55%。憲法法庭如此之作為，不是配合民進黨當權者的意志，什麼才是當權者的意志？「要說現在憲法法庭早已是民進黨開的，有錯嗎？」。

國民黨團指出，翁曉玲聲請要求許宗力、許志雄迴避的聲請理由，非常清楚指出，許宗力在大法官釋字585號解釋函中，所提出的不同意見書中明確反對賦予國會調查權，心證已成，有強烈立場。另外，釋憲聲請人可以去電憲法法庭書記廳廳長，詢問指定相關機關立法院準備程序之機關代表相關問題，嗣後憲法法庭以通知書通知「準備程序期日由機關代表至多三人……參與」，柯建銘私下關切影響力甚鉅。

國民黨團轟，許志雄在擔任民進黨政務官任內公開發言連賦予國會調閱權都反對，其有反對國會調查權立法的心證何其明確，但憲法法庭指以上陳述皆為聲請人主觀意見為由直接駁回，並未提出任何明確駁回之理由。不是更證明了，這群未來要審查本案的大法官們心證已成。

國民黨團說，做出駁回聲請的大法官，也有多位與民進黨關係匪淺，不是擔任大法官前擔任過民進黨政府政務官、就是曾任民進黨不分區立委的配偶擔任律師公會理事長之便，發表反對國會改革修法之聲明，自己也不主動聲請迴避，這樣早有預設立場的大法官們，如何讓社會信服？

