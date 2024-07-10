台積電面試8次全失敗！離開前「主管悄曝關鍵」　台大哥懂了

▲許多理工人夢想進台積電工作。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

晶圓代工龍頭「護國神山」台積電，是許多科技新貴心中的白月光，搶破頭也要進去。就有清大高材生感嘆，面試了10幾次都被刷掉，內心的壓力已瀕臨極限；無獨有偶，另一名台大男透露，自己也失敗了8次，最終主管有透露原因，他才恍然大悟。

一名清大畢業生在Dcard發文吐苦水，「台積電面（試）了10次都進不去，面邀一直來，感謝函一直給，不管我再怎麼努力做功課，改善面試技巧，就是永遠不會上。中間也是有拿過其他公司的Offer，但為了追求心目中的理想就拒絕了，反而陷入這種窘境。」

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他坦言，看著同屆同學陸續進入工作崗位，自己待了半年仍是米蟲一個，「說真的內心的壓力已經快到極限，看來我除了學歷之外，就是一無是處。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

PO文掀起熱烈回響，許多網友回應，「面試5次沒上的路過，很想知道主管面（試）幾個挑幾個」、「你還拿得到面邀，代表面試評價沒有太差，只是比你優秀的人太多了，多的是那種面試沒幾次被鎖，甚至評價爛到炸開來，那才叫慘」、「我更廢，去年只收過一次台積電面邀，然後感謝函，今年面邀都收不到，官網每天更新都收不到，我也想上山啊」、「人家都要往外逃，你很想跳進去」、「先去別的地方練功吧，有經驗再來面試會不一樣」。

另外，也有台大前輩透露，「你可能在先前面試時，已經有不利的註記，而在後續面試表現又沒推翻註記的內容，我就是個例子。」

他接著表示，第8次面試時，主管在結尾透露他之前的註記內容，是跟人格特質相關的，包括「太誠實，自曝朋友圈小，被認為不擅人際交往」，聽到的瞬間才終於知道為何都上不了。