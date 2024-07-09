「遊艇大亨」咖啡廳隨機下藥！她喝1口秒頭暈　急躲美髮店逃劫

▲遊艇大亨張志傑在咖啡店隨機下藥試圖性侵女顧客未遂，判賠50萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者吳佩蓁／台北報導

台北市一名遊艇大亨張志傑，曾二度犯下性侵案，被依乘機性交罪判刑4年2月，結果他竟不知回改，2018年又在台北市一間咖啡廳，對女顧客隨機下藥，女顧客喝下飲料後覺得身體不適，幸好她媽媽開設的美髮店就在旁邊，便立即前往該處求救，才逃過一劫。台北地院審理後，民事部分判張男應賠償女顧客50萬元，扣除犯罪被害人補償金後，應賠償34萬餘元。

判決指出，2018年1月27日張志傑在台北市某咖啡廳消費，並坐在一位外型姣好的女顧客鄰桌，張趁女顧客上廁所離開座位時，將FM2藥錠加入對方的奶茶中，而女顧客返回座位後，在不知情下將參有FM2的奶茶喝下肚，沒多久便突感覺身體不適，隨即趕往位於咖啡廳旁、其母親開設的美髮店求救。

之後，女顧客的媽媽騎自行車載女兒返家，離開時看到張男在附近徘徊逗留，察覺有異，女顧客也覺得對方行跡很可疑，且她回家後便全身癱軟在床上，昏睡到隔天下午，醒來後就懷疑遭人下藥，便前往榮總就醫，經採集尿液送驗結果發現含有FM2的代謝物，憤而報警處理。

警方調閱監視器畫面，鎖定張男行蹤，同年月27日持搜索票至張男住處，當場扣得其所有尚未服用之FM2藥錠5顆、行動電話、威而鋼2顆等物，又另外查出張男同年12月又被控下藥性侵另名女子。刑事部分，台北地院審理後，依以藥劑犯強制性交未遂罪，判決7年徒刑，另張男性侵得逞部分，判處10年徒刑，應合併執行15年徒刑。

民事部分，被害女顧客向張男求償300萬元精神慰撫金，張男仍否認犯行，辯稱當時店裡還有其他客人，也有裝設監視器，他不可能在眾目睽睽下下藥。

法官根據證人相關證詞及醫院篩檢報告，認定張男確實有使用藥劑，意圖對女顧客為強制性交未遂之行為，判決張男應賠償女顧客50萬元，扣除女顧客已請領的犯罪被害人補償金後，張應再賠償34萬5280元。