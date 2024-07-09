辯論後首受訪！川普：拜登自負「不想退選」　預測賀錦麗取代他

▲ 川普辯論會過後首次受訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前總統川普在6月27日的電視辯論會後首次受訪，描述和總統拜登正面交鋒是個奇怪的經驗，稱他看起來臉色蒼白、答非所問。他認為民主黨最有可能代替拜登的人選是副總統賀錦麗，但拜登「很自負，他不想放棄」。

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綜合《每日野獸》等外媒，川普7日接受《福斯新聞》（Fox News）電訪時回憶辯論夜，稱他對拜登的第一印象是他臉色蒼白，「說得好聽點，他看起來非常蒼白」，「我不知道，也許是化妝的關係，也可能不是，但他臉色很蒼白」。

川普提到，「當拜登開始說話的時候，我覺得他的聲音很虛弱。我不太知道到底發生什麼事，感覺很怪」，「那是個奇怪的夜晚，一場奇怪的辯論」，因為拜登常常答非所問，說出的答案都「沒什麼意義」。

他指出，民主黨至今仍在為拜登的健康狀況打掩護，但現在已經愈來愈難。他還認為，是第一夫人吉兒（Jill Biden）希望他繼續選，「我發現她（吉兒）看起來很開心，而且我聽說是杭特（拜登次子）在發號施令」。

至於拜登會不會退選，川普說道，「我認為他很可能會繼續選」，「在我看來他最好還是待在家裡」，但「他很自負，他不想放棄」，若拜登因某種原因退選，他預測將由賀錦麗代表民主黨與他對抗，「但我不認為他想退選」。