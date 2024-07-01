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桃園市政府招募405名大專生暑期工讀生　推出特色實習計畫

▲桃園405名大專青年展開為期2個月暑期工讀

▲市長張善政期勉同學們，學習職場中的人際互動。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

放暑假，打工去！桃園市政府就業職訓服務處1日表示，該處辦理113年度大專青年學生公部門暑期工讀計畫，共有405名工讀生分發至市府所屬局處及區公所等機關，進行為期2個月的暑期工讀。該處於今日在桃園市婦女館舉辦職前說明會，市長張善政期勉同學們，從工作實務中建立正確的就業態度、學習職場中的人際互動。

張善政表示，市府暑期工讀採公開抽籤方式選出計畫參與學生，共計有1,001位同學報名，經過公開抽籤抽出405位參與今年的工讀計畫，中籤率僅40%。市長也勉勵學生們能把握這次難得的公部門工讀機會，積極學習體驗，增加工作經驗，以利未來就業。

▲桃園405名大專青年展開為期2個月暑期工讀

▲暑期工讀職前說明會。（圖／勞動局提供）

今年市府各機關提出許多具特色的實習計畫，如水務局的「坡地管理計畫」、住宅發展處的「住宅補貼計畫」、養護工程處的「騎樓整平桃園好行推廣計畫」等，讓學生運用所學專長執行各計畫。另外，配合桃園市智慧桃園政策，鼓勵參與暑期工讀的同學們，利用「e等公務員」數位學習平台，學習人工智慧、治理科技化等符合未來趨勢的數位技能，未來成為AI世代的重要人才。

市府就服處表示，為提升工讀期間的學習效能及驗證實習成果，今年度工讀生將在市政府各機關的指導下完成工讀歷程檔案，記錄工讀期間職場體驗和個人工作歷程，也期待同學們能發揮創意，對於市府機關的服務措施提出改善建議。並踴躍參加成果發表競賽，互相觀摩學習，交流職場體驗心得。

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