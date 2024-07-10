連大橋都熱爆！紐約旋轉橋過熱膨脹卡死　消防隊急灑水

▲北美多地遭遇熱浪侵襲，高溫屢創新高。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

北半球入夏以來頻繁出現極端高溫，美國紐約一座旋轉式活動大橋也因為高溫影響而故障，導致橋梁無法開啟或閉合，導致嚴重交通堵塞。當地媒體報導，紐約消防局不得不灑水替橋梁降溫，所幸事件中沒有人員受傷。

根據福斯新聞網報導，美東時間8日下午2時46分左右，位於紐約都會區橫跨哈林河（Harlem Rive），連接曼哈頓（Manhattan）和布朗克斯（Bronx）的幹道「第三大道大橋」（Third Avenue Bridge）突然發生故障，橋面無法順利閉合。

紐約市消防局獲報後趕到現場，判斷故障主因是高溫天氣導致橋梁的金屬結構膨脹。畫面顯示，消防員搭乘小艇抵達現場，並朝大橋灑水幫助降溫。據悉，經過約4個小時，橋梁故障情況已經排除。

報導指出，紐約市8日的最高溫超過華氏90度（約攝氏32度），可能因為氣溫過高導致橋梁鋼材膨脹。紐約第三大道大橋擁有126年歷史，是一座平轉式設計的活動橋，橋面可以水平旋轉開啟，以供水面船隻通過。