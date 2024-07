連大橋都熱爆！紐約旋轉橋過熱膨脹卡死　消防隊急灑水

▲北美多地遭遇熱浪侵襲,高溫屢創新高。(圖/達志影像/美聯社)



記者王致凱/綜合報導

北半球入夏以來頻繁出現極端高溫,美國紐約一座旋轉式活動大橋也因為高溫影響而故障,導致橋梁無法開啟或閉合,導致嚴重交通堵塞。當地媒體報導,紐約消防局不得不灑水替橋梁降溫,所幸事件中沒有人員受傷。

根據福斯新聞網報導,美東時間8日下午2時46分左右,位於紐約都會區橫跨哈林河(Harlem Rive),連接曼哈頓(Manhattan)和布朗克斯(Bronx)的幹道「第三大道大橋」(Third Avenue Bridge)突然發生故障,橋面無法順利閉合。

紐約市消防局獲報後趕到現場,判斷故障主因是高溫天氣導致橋梁的金屬結構膨脹。畫面顯示,消防員搭乘小艇抵達現場,並朝大橋灑水幫助降溫。據悉,經過約4個小時,橋梁故障情況已經排除。

報導指出,紐約市8日的最高溫超過華氏90度(約攝氏32度),可能因為氣溫過高導致橋梁鋼材膨脹。紐約第三大道大橋擁有126年歷史,是一座平轉式設計的活動橋,橋面可以水平旋轉開啟,以供水面船隻通過。

