東京1天熱死11人！全日本1周「近萬人」中暑送醫　狂飆4倍

▲東京都9日有11人因中暑死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本東京都9日有106人因中暑被緊急送醫，而光是東京都監察醫務院9日出爐的驗屍結果，就有11人死於中暑。另一方面，總務省指出，1日至7日的1周內就有9105人因中暑送醫，是前1周的4倍之多。其中65歲以上高齡者占6成。

根據《富士新聞網》報導，東京消防廳指出，東京都9日有106人疑似因中暑被緊急送往醫院治療，年齡分布為18歲至97歲，其中有4人命危、2人重症。

截至10日上午9時前，也已經有4人因中暑被緊急送醫，年齡分布為23歲至87歲。

▲全日本普遍高溫，1周就有近萬人因中暑送醫。（示意圖／達志影像／美聯社）

東京都監察醫務院指出，光是9日進行的遺體相驗結果，就有11人死因為中暑。

根據CB NEWS報導，總務省消防廳9日公布近一周緊急醫療數據，其中顯示，1日至7日的1周內，全日本因為中暑被緊急送醫的病患就高達9105人，逼近萬人。而這個數字更是前1周的4倍之高，其中有5378人為65歲以上高齡者，占全體約6成。

根據初診時的檢傷結果，只有5713人為輕症，有3038人是需要住院的中症，有210人是需要住院的重症，有19人死亡，其他情況則有107人。