中亞4國、亞塞拜然陸海空聯合軍演　中、俄首次缺席

▲中亞各國聯合舉行2024年同盟軍演。（圖／取自哈薩克國防部網站）



文／中央社

哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等中亞國家及亞塞拜然今天在裏海進行陸海空聯合軍演，約有4000名士兵參與，而區域強權俄羅斯和中國首次缺席這類演習。

法新社報導，除了主辦國哈薩克，還有另外4個前蘇聯國家出席在裏海舉行的「2024年同盟軍演」（Birlestik-2024）。這場演習將持續至本月17日，約有4000名士兵及軍艦、軍機、砲兵部隊、戰車參與。

參加軍演的有哈薩克、吉爾吉斯、烏茲別克、塔吉克等4個中亞共和國，以及高加索國家亞塞拜然，另一個中亞國家土庫曼則缺席。

至於傳統上在中亞區域占主導地位的俄羅斯，目前正忙於與烏克蘭作戰。

吉爾吉斯國防部表示，演習期間部隊將演練「解放遭恐怖分子占領的島嶼」，以及「採取行動確保海上安全並保護基礎設施」。

這些國家定期與在此戰略區域最具影響力的兩大強權進行演習，分別是俄羅斯的「集體安全公約組織」（Collective Security Treaty Organization, CSTO）軍演，以及中國的「上海合作組織」（Shanghai Cooperation Organisation, SCO）軍演。上一次演習是去年10月的CSTO聯合軍演，約有1500名士兵參加。

中亞國家歷經數十年紛爭，近來致力強化彼此之間的合作關係，其他強權也更加關注這個富含原料、位居重要貿易路線的區域。

中亞及高加索國家是連結中國與歐洲運輸路線的一部分，這條路線不須經過俄羅斯，又被稱為「中間走廊」（Middle Corridor）。