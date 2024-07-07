　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平二十大後首訪中亞　第一次境外頒授「友誼勳章」

▲習近平出訪中亞。（圖／翻攝新華網）

▲習近平向塔吉克總統拉赫蒙頒授「友誼勳章」。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平在二十大後首訪中亞，藉著出席上合組織峰會，順帶訪問哈薩克及塔吉克等中亞「友邦」。根據大陸經濟戰略的構想，中亞國家為「一帶一路」陸路交通的重要支點，友好關係不言而喻。同時，習近平也首次在「境外」頒授「友誼勳章」，與塔吉克總統拉赫蒙共同宣布發展新時代中塔全面戰略合作夥伴關係。

▲習近平出訪中亞。（圖／翻攝新華網）

▲大陸首次在境外頒授友誼勳章。（圖／翻攝新華網）

《上觀新聞》報導，當地時間7月5日下午，國家主席習近平在杜尚別總統府向塔吉克斯坦總統拉赫蒙頒授「友誼勳章」。這是中國首次在境外頒授「友誼勳章」，是為表達中國人民對拉赫蒙總統和塔吉克斯坦人民友好感情作出的特殊安排。

習近平此次出訪中亞，最重要的行程便是出席在哈薩克首都阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會，過程中，上合組織正式通過第10個成員國「白俄羅斯」的加入，這也是繼2017年通過印度、巴基斯坦加入及2023年批准伊朗加入後的第三次擴員。

▲習近平出訪中亞。（圖／翻攝新華網）

▲習近平在上合組織領袖會議上發言。（圖／翻攝新華網）

此外，習近平也藉此機會訪問哈薩克及塔吉克兩國。在哈薩克訪問期間，哈薩克總統托卡耶夫不僅親率官員到機場接機，還安排極高規格的隆重歡迎儀式，顯示中哈雙方的緊密關係和友誼。

在塔吉克訪問期間，習近平除授予拉赫蒙「友誼勳章」，兩國元首還商定以高質量共建「一帶一路」合作為主線，全面推進兩國發展戰略對接，助力各自實現現代化建設。

ET快訊
快訊／鄭文燦請辭海基會董座！
「開冷氣關窗戶」一堆人錯了！　環保局曝正確開法
快訊／陳水扁無預警現身殯儀館！　快閃離去
王仁甫17歲女兒「解放比基尼」！　季芹認證：太辣了
高雄知名「翠紅冷麵」出包！14人掛急診　勒令停業7日
娘娘4年前問「有沒貪污？」　鄭文燦：在台灣當黑官要有被抓準備
李李仁得獎「陶晶瑩正遛狗撿大便」　還原脫口粗話始末

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

山東臨沂暴雨！民眾呆坐後行李廂如孤島　車輛涉水「破浪」前行

孤兒被收養16年法院判百萬遺產「無繼承權」　親生女兒逼搬離住處

習近平二十大後首訪中亞　第一次境外頒授「友誼勳章」

洞庭湖搶堵潰堤！湖南平江水庫大壩也現滲漏　緊急轉移1000餘人

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」　大片草陸地35天內消失

網紅釣手夫妻溺斃雙亡！　留下自介：31歲了還沒玩夠呢

陸夫婦「領養」孤兒16年未登記...女兒領百萬遺產！　養子一毛未得

豪車女銷售員「肉體換業績」！　綠帽夫怒曝露骨聊天紀錄

台津交流媽祖文化切不斷！　兩岸宮廟共建「媽祖智庫意向書」

「京彩台灣」兩岸青年短片大賽頒獎　分享在陸生活求學點滴

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

爸媽讓小孩暴衝過馬路　駕駛左轉急煞險背人命

開豪車載妹→閃車撞分隔島 「四腳朝天」騎士們看傻O.O

監視器曝！千片鷹架風雨崩落　員工下班斷魂...福懋科技：全力協助

網紅自強號上演「屍速列車」！　地板扭曲爬行驚嚇全場...台鐵回應了

英文老師畫豆豆先生　網嘆：不是美術系？

山東臨沂暴雨！民眾呆坐後行李廂如孤島　車輛涉水「破浪」前行

孤兒被收養16年法院判百萬遺產「無繼承權」　親生女兒逼搬離住處

習近平二十大後首訪中亞　第一次境外頒授「友誼勳章」

洞庭湖搶堵潰堤！湖南平江水庫大壩也現滲漏　緊急轉移1000餘人

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」　大片草陸地35天內消失

網紅釣手夫妻溺斃雙亡！　留下自介：31歲了還沒玩夠呢

陸夫婦「領養」孤兒16年未登記...女兒領百萬遺產！　養子一毛未得

豪車女銷售員「肉體換業績」！　綠帽夫怒曝露骨聊天紀錄

台津交流媽祖文化切不斷！　兩岸宮廟共建「媽祖智庫意向書」

「京彩台灣」兩岸青年短片大賽頒獎　分享在陸生活求學點滴

沒有「自提6%」親戚直搖頭！　網點出2關鍵：除非沒投資

《刀劍神域》最新主機遊戲10月發售　20人同玩系列角色跨越記憶參戰

快訊／鄭文燦請辭海基會董事長職務　避免影響團隊政務推動

「便當」到底在哪？警下班遇6人衝突　1男被搜出玩具長槍送辦

有內用座位區！一〇八抹茶茶廊插旗台中了　連3天祭霜淇淋買1送1

是你嗎？北捷135億乘客誕生「昨晚坐板南線」　未來免費搭捷運1年

薩卡79分鐘續命追平　英格蘭PK大戰5點全進闖歐國盃4強

國3草屯段事故！貨車鐵製品散落車道　駕駛穿梭車陣撿拾超驚險

樂天MC「口都還沒開就被否定」！沐妍心累：2個月好短卻發生好多事

汪建民「不菸不酒」肺腺癌4期！醫示警7種人每年要篩檢

7隻哈士奇擠爆門口迎接媽　海嘯式淹沒！她差點被脫褲

大陸熱門新聞

女「肉體換業績」綠帽夫怒曝聊天紀錄

網紅釣手夫妻溺斃雙亡！　留下自介：31歲了還沒玩夠呢

夫婦領養孤兒未登記　百萬遺產養子一毛未得

計程車司機被攔停！下車遭壓制強吻

湖南潰堤衛星對比圖曝　開始合龍封堵

湖南潰堤擴至220米！18輛卡車「填堵」無用

洞庭湖搶堵潰堤！湖南平江水庫大壩也現滲漏 緊急轉移1000餘人

洞庭湖決堤動態影像揭「水位上升過程」 大片草陸地35天內消失

兩岸宮廟共建「媽祖智庫意向書」

爬山最美展望？　4女2男「裸體戲水」震驚三觀

大媽誤將「逃生門」當廁所拉開…慘了

「京彩台灣」兩岸青年短片大賽頒獎

湖南洞庭湖潰堤！湖水倒灌畫面曝

28歲正妹欠2千萬遭公開懸賞　顏值太高爆紅

更多熱門

相關新聞

藍營推離島建設引中資　綠委曝目的：7百億規模的台版「一帶一路」

藍營推離島建設引中資　綠委曝目的：7百億規模的台版「一帶一路」

國民黨立委陳雪生、陳玉珍近日提案離島建設條例修法，內容包含：引進大陸地區廠商參與採購，以鼓勵離島產業發展，促進離島公共建設。對此，綠委洪申翰批評，這幾年，陳雪生在馬祖用各種方式威逼利誘的兩大計劃合計超過7百億，陳雪生搞這一整套計畫，表面上，美其名為地方爭取建設，但其實是在兩岸管制法規上開大門，引中共資金與工程勢力入關，陳雪生要的，其實是天文數字的台版「一帶一路」！

白俄羅斯加入上合組織　習籲團結力量

白俄羅斯加入上合組織　習籲團結力量

習近平、普丁2個月內二度會面　籲加強兩國協作

習近平、普丁2個月內二度會面　籲加強兩國協作

普丁、習近平2個月內2度聚首

普丁、習近平2個月內2度聚首

哈薩克「最高規格」戰機伴飛禮遇習近平 總統親赴機場接機

哈薩克「最高規格」戰機伴飛禮遇習近平 總統親赴機場接機

關鍵字：

中亞友誼勳章一帶一路習近平上合組織塔吉克哈薩克

讀者迴響

熱門新聞

22歲男說「要丟衣櫥」　媽一問他竟回：家裡死人

「冷心低壓」來了！　今明下最大地區曝

蔡阿嘎拿「A合約」同框超正會計！

獨／第一視角！員工最後身影煙滅瞬間

輝達H100顯卡上架　賣139萬被秒殺

蔡阿嘎遭AB合約騙千萬！蘿拉名下公司曝光

高雄豪宅衣櫥藏屍！疑詐團黑吃黑

收留友人！妹子驚醒「他在我體內」

「玉帝開天門」一年一次　3生肖3星座要發了

高雄美術館豪宅衣櫥藏屍　嫌緊急送醫

燒肉店打工遇大火　中山醫大生1死1傷

明明不胖「肚子卻好凸」4原因！　醫教你測是油還是屎

北捷國一逃票妹被爆家世富貴愛惹事

飛官妻突幫情趣用品換電池！出基地直奔摩鐵

謝金燕動怒開轟合作品牌！

更多

最夯影音

更多

湖南洞庭湖潰堤　湖水倒灌急撤近6000人

李李仁《周處》哽咽奪男配角　謝陶晶瑩「幫我做出最好的選擇」

福懋科技公司鷹架倒塌2亡　員工雨中逃命！崩毀瞬間曝

金秀賢突被cue〈Lemon〉笑瞪粉絲　樂隊老師衝上台救援他傻眼XD

丫頭「10年沒演出」現身高雄啤酒節　合體郭書瑤唱《姊姊妹妹站起來》

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面