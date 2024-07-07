習近平二十大後首訪中亞　第一次境外頒授「友誼勳章」

▲習近平向塔吉克總統拉赫蒙頒授「友誼勳章」。（圖／翻攝新華網）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家主席習近平在二十大後首訪中亞，藉著出席上合組織峰會，順帶訪問哈薩克及塔吉克等中亞「友邦」。根據大陸經濟戰略的構想，中亞國家為「一帶一路」陸路交通的重要支點，友好關係不言而喻。同時，習近平也首次在「境外」頒授「友誼勳章」，與塔吉克總統拉赫蒙共同宣布發展新時代中塔全面戰略合作夥伴關係。

▲大陸首次在境外頒授友誼勳章。（圖／翻攝新華網）

《上觀新聞》報導，當地時間7月5日下午，國家主席習近平在杜尚別總統府向塔吉克斯坦總統拉赫蒙頒授「友誼勳章」。這是中國首次在境外頒授「友誼勳章」，是為表達中國人民對拉赫蒙總統和塔吉克斯坦人民友好感情作出的特殊安排。

習近平此次出訪中亞，最重要的行程便是出席在哈薩克首都阿斯塔納舉行的上海合作組織成員國元首理事會，過程中，上合組織正式通過第10個成員國「白俄羅斯」的加入，這也是繼2017年通過印度、巴基斯坦加入及2023年批准伊朗加入後的第三次擴員。

▲習近平在上合組織領袖會議上發言。（圖／翻攝新華網）

此外，習近平也藉此機會訪問哈薩克及塔吉克兩國。在哈薩克訪問期間，哈薩克總統托卡耶夫不僅親率官員到機場接機，還安排極高規格的隆重歡迎儀式，顯示中哈雙方的緊密關係和友誼。

在塔吉克訪問期間，習近平除授予拉赫蒙「友誼勳章」，兩國元首還商定以高質量共建「一帶一路」合作為主線，全面推進兩國發展戰略對接，助力各自實現現代化建設。