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快訊／卓榮泰：肅貪是檢視政府唯一標準　「絕不留情面跟模糊空間」

▲▼立法院總質詢結束 卓榮泰結語談話 與民進黨立委合影。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（9日）天赴立法院進行施政總質詢，結束後，卓榮泰也發表感言，他強調，從今天開始，全國同步掃黑、肅貪行動已經展開，這是人民檢視政府唯一標準，過程中不容許有任何突發事情、希望全面展開，絕對不留情面也沒有上限，沒有人可以僥倖得逞、也沒有任何模糊空間。

卓榮泰表示，大院對行政院提出施政方針報告的質詢，到今天順利完成，感謝委員先進提出很多寶貴意見跟指教，這都是未來貴我兩院共同遵循、努力方向，創造對人民最大福祉，深深表示感謝，備詢中若干不及答覆部份，也會請各部會首長提出詳實的書面報告。

卓榮泰指出，未來還有更多工作要共同努力，總質詢結束後，行政院會以雙主軸開啟國家重大建設，第一經濟發展、第二強化資安，這個月份就會召開首次經濟發展委員會，創新經濟、均衡台灣、包容成長三大主題全面推動。

卓榮泰強調，強化資安過程中，會從打詐、掃黑、肅貪、反毒強力執行，打詐過程在過去一段時間看到很多相關部會效果，希望發揮更強大力量、讓人民心安。至於掃黑、肅貪、反毒過程中，6月25日已經展開第一波靖平專案，內容針對綠能、肅貪、掃黑做全面性檢查跟防堵。

卓榮泰說明，從今天開始，全國同步掃黑、肅貪行動已經展開，這是人民檢視政府唯一標準，過程中不容許有任何突發事情、希望全面展開，絕對不留情面也沒有上限，沒有人可以僥倖得逞、也沒有任何模糊空間。

卓榮泰指出，希望貴我兩院在國家安全、社會安定、人民安心工作上繼續，下個會期，大院裡面還有對於行政院未來國家總預算以及若干重大法案，拜託一併支持，還有人事同意權部份，期待適時時間內通過。

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