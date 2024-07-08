國安局長蔡明彥：抖音、小紅書有資安風險　淪爭議訊息平台

▲國安局長蔡明彥。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國安局長蔡明彥今（8日）表示，抖音與小紅書成為爭議訊息散發平台，國安局採「即搜即報」應處，通報相關部會進行說明澄清，避免爭議訊息持續散播，同時，呼籲國內民眾注意資安問題，避免下載有資安風險的社群軟體。

蔡明彥今天上午前往立法院外交及國防委員會備詢前，接受媒體聯訪。

針對有媒體關注抖音與小紅書議題，蔡明彥表示，抖音與小紅書確實是爭議訊息散發的平台，國安局採取「即搜即報」的立場，在第一時間掌握到異常帳號散發的情形，通報到政府部會，做第一時間的說明和澄清，避免爭議訊息持續散播。

蔡明彥補充，另外在溯源查找的部分，假如異常帳號發生在國內，有違法事實的話，也會移送到司法機關進行偵辦；假如是在國外的話，會與國際友邦分享相關情資，包括異常帳號散播的網絡和形態，一起來應處這種異常帳號造成的問題。

蔡明彥續指，目前國內TikTok用戶已經有超過500萬人，所以要呼籲國內民眾注意資安問題，此外，數位發展部在2022年已經示警相關社群軟體有資安風險，也希望民眾可以注意到此問題，避免下載有資安風險的社群軟體。

另對媒體關注，報載中國大陸《新華社》記者在台灣的某電視台攝影棚「盯梢」政論節目製播過程，蔡明彥說，相關資訊已經移送調查局偵辦，調查局也已經立案偵查，另外，因為有國內媒體人提告該名記者，因此檢方目前針對相關案件展開調查，案件已經進入到司法程序，尊重檢調調查過程及結果。