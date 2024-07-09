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青少女染流感死亡！在家昏倒被送醫　併發心肌炎搶救1個月仍過世

▲▼疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感新增青少年死亡個案！疾病管制署今（9）日公布國內上周新增21起流感死亡個案，其中最年輕是10多歲女學生，6月上旬出現發燒喉嚨痛等症狀，曾經到診所就醫研判疑似流感，沒想到後續在家裡意識不清暈倒，送急診時一度心跳停止，雖然經過急救恢復生命徵象，後續仍持續昏迷，併發心肌炎使用葉克膜，住院過程中意識沒有恢復，因為併發多重器官衰竭，約一個月後過世。

疾病管制署今日表示，依疫情監測資料顯示，近期類流感疫情上升且處流行期，第27周（6月30日至7月6日）門急診類流感就診計10.5萬餘人次，較第26周約10.3萬人次略增2.2%，惟增幅趨緩；近四周社區合約實驗室監測顯示流感病毒以A型H1N1為多，須留意疫情後續變化。

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疾管署統計，上周（2日至8日）新增56例流感併發重症（48例A型H1N1、2例A型H3N2、6例A未分型），年齡介於未滿10歲至90多歲，其中36例未接種流感疫苗；另新增21例死亡（17例A型H1N1、2例A型H3N2、2例A未分型）， 65歲以上占67%（其中近8成未接種本季流感疫苗）。

本流感季自去年10/1起截至今年7/8累計1,268例流感併發重症，年齡層以65歲以上長者為多（占57%）；死亡251例中，65歲以上長者為177例（占71%），其中132例未接種流感疫苗（占75%）。

疾管署表示，目前已擴大公費流感抗病毒藥劑（下稱公費藥劑）使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用至7月31日止。

公費藥劑配置於各縣市衛生局規劃之全國約4千家合約醫療機構，若民眾有類流感症狀，尤其出現危險徵兆（如呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，倘經醫師判斷符合條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以把握用藥時機。

疾管署呼籲，目前正值暑假期間，觀光景點人潮增多，進出人口密集空間請民眾務必做好手部衛生與咳嗽禮節，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症發生風險。

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