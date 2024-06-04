公費流感疫苗對象擴大！納「診所一般員工」　5.5萬人受惠

▲公費流感疫苗再擴大對象，資料照。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年度公費流感疫苗預計10月開放接種，疾病管制署本次總計採購688.8萬劑，而接種對象也規劃再擴大。疾管署副署長曾淑慧證實，現行診所非醫事人員僅限2人可接種疫苗，考量這些對象仍有與病患接觸機會，風險相對高，同意於今年度放寬至所有非醫事工作人員都可以接種，包含行政櫃台、清潔人員等，至少約有3.3至5.5萬餘人受惠。

醫院層級的第一線工作人員，包含行政櫃台等和民眾接觸者都可以接種公費流感疫苗，但是診所卻統一限制僅開放2名行政人員可以接種，中華民國醫師公會全聯會認為這無法符合實務需求，去年10月函請疾管署擴大診所公費流感疫苗接種適用對象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾淑慧表示，經過衛福部傳染病防治諮詢會流感防治組及預防接種組聯席會議決議，放寬至「勞健保投保資料顯示診所為其投保單位之工作人員」認定。依據衛福部醫事司資料，目前全台約有1.1萬餘家診所，擴大對象初估至少約有3.3至5.5萬餘人受惠。

曾淑慧指出，已請醫師公會協助轉述此消息，請診所配合相關接種意願調查及造冊作業，並請診所相關人員踴躍接種。

根據疾管署統計，今年度公費四價流感疫苗總計採購688萬8200劑，較112年增加約10萬劑，另可視實際需求再額外下訂之數量25萬劑。

本次由5家廠商得標，由多至少分別是國光生技315萬劑，占47.5%、賽諾菲174萬劑占26.2%、葛蘭素史克（GSK）藥廠75萬劑占11.3%、台灣東洋60萬劑占9%、高端公司39萬8200劑占6%。