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腸病毒近1.8萬人就醫！疫情連2周上升　疾管署估暑假才降溫

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒疫情5月中上旬才過高峰，近期卻發生連續兩周就診人次上升。疾病管制署今（11）日公布最新統計，上周有近1.8萬人因為腸病毒就醫，比前一周上升4.9%，國內疫情傳播風險持續；上周也發現新增1起容易導致重症的腸病毒D68型個案，所幸個案屬於輕症。疾管署副署長曾淑慧表示，腸病毒目前仍在流行，預期暑假後會下降。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周（6月2日至6月8日）門急診就診計17,967人次，較前一周（17,128人次）上升4.9%，已經是連續兩周出現上升。腸病毒有多種型別，監測顯示目前仍以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案都是為輕症，上周就有一名北部10歲幼童感染D68型輕症。

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今（2024）年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例為未滿1歲幼童，病例數略低於去（2023）年同期（5例），呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

曾淑慧表示，國內腸病毒疫情仍處流行期，且腸病毒適合在濕、熱的環境下生存與傳播，隨著氣候逐漸炎熱，端午連假期間民眾南來北往，親友交流頻繁，腸病毒傳播風險提升，籲請民眾持續加強手部衛生，並注意環境清潔與消毒。

▲▼疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情中心主任郭宏偉說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署說明，腸病毒型別多元，目前除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，呼籲民眾仍應持續採行相關預防措施，例如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒之感染與侵襲。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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