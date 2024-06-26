新冠幼兒重症連爆！7月提前進入高峰　疾管署示警：3病毒同時流行

▲新冠疫情趨勢圖。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

新冠等3種病毒同時流行中！疾病管制署昨（25）日公布最新監測，上周一口氣增加817例新冠本土併發症個案，其中還包含2起年僅1歲的男童；進入這波流行以來，已經連續3周出現幼兒重症。疾管署分析，新冠將提早於7月達到高峰，也預期會維持1~2個月的高原期；另一方面，國內流感也是時隔7年再出現夏季流行、腸病毒也尚未脫離流行。

國內的新冠正值第6波Omicron疫情，併發症通報已經連續5周上升，疾管署昨日公布監測，上周新增817例新冠併發症，比前一周上升3成，另增40例死亡，也比前一周增加。

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值得注意的是，重症個案中又增加2起幼兒，疾管署防疫醫師林詠青表示，都是1歲左右的孩童，其中1人較為嚴重，發病5天再到急診就醫時，已經高燒40度、血壓偏低、胸部X光肺炎，因為呼吸窘迫插管住加護病房，入院後意識不佳，出現腦水腫，懷疑併發腦炎，住院已經將近1周，還在加護病房觀察治療中。

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

這波新冠再次進入流行期已經3周，每一周都有幼兒重症通報，疾管署副署長曾淑慧表示，今年統計小於1歲的併發症有33起，1歲至6歲個案則有39起，占比和往年相比沒有異常增加。

疾管署先前預估這波疫情將在8、9月到高峰，9月以後才會下降，曾淑慧表示，依照最新疫情趨勢分析，上周病例增加幅度稍微趨緩，高峰應該會提前在7月中旬發生，並且進入高原期，預期會維持一兩個月上下震盪，9月開學後則可能又有一波高峰。

▲Omicron變異株檢出趨勢。（圖／疾管署提供）

除了新冠疫情，流感疫情也在5月底、6月初再次進入流行，曾淑慧表示，上周流感新增77起重症、10例死亡；因為類流感就醫達到9萬5千多人次；這是時隔7年再次出現夏季流感流行，民眾要注意流感重症風險，目前疫情屬些微超出流行閾值，預期整體情況不會如年初那波流感疫情來得高。

同時還在流行期的還有腸病毒，依據疾管署監測資料顯示，上周（6月16日至6月22日）門急診就診計1萬8,931人次，較前一周（17,917人次）上升5.7%，疫情傳播風險持續。

疾管署再次提醒，民眾如出現發燒或咳嗽、流鼻涕、喉嚨痛等疑似症狀，可先使用新冠家用快篩試劑，並於就醫時告知快篩結果以利醫師診斷。另5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，並儘速送到大醫院接受治療。