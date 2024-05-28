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快訊／腸病毒重症+1！6歲童頸部疼痛僵硬　爆急性無力肢體麻痺

▲▼疾管署防疫醫師劉裕誠。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師劉裕誠。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（28）日表示，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部6歲男童，於今（2024）年5月上旬因發燒及疱疹性咽峽炎症狀就醫，3天後出現頸部疼痛僵硬情形再度就醫，經檢查疑似急性無力脊隨炎，於當日收治住院，通報為急性無力肢體麻痺（AFP）並採檢，因檢出克沙奇A2型而通報腸病毒感染併發重症，經審查研判為確定病例，個案經治療後症狀改善，目前已出院。

依據疾管署監測資料顯示，上周（5月19日至5月25日）門急診就診計15,180人次，較前一周（17,888人次）下降15.1%，惟仍處流行期，研判國內疫情傳播風險持續；實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀之腸病毒A71型及D68型近期無新增個案，且感染個案均為輕症；今年累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例年齡為未滿1歲幼童，病例數與去（2023）年同期（3例）相當，呼籲民眾及教托育機構人員注意預防措施及警覺腸病毒重症前兆病徵。

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疾管署提醒，國內腸病毒疫情雖略降，惟仍處流行期，籲請家長等幼兒照顧者保持警覺，不可掉以輕心，應持續加強手部衛生、做好環境消毒與通風、避免接觸感染者、有疑似症狀儘速就醫、於流行期間減少出入公共場所。幼兒如感染腸病毒，應在家休息，避免與其他嬰幼兒接觸，以防交叉感染，並留意幼兒健康狀況，一旦發現幼兒有腸病毒重症前兆病徵，應儘速送大醫院，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

疾管署再次強調，腸病毒型別多元，除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

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