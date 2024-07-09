小心走在路上就被罰15萬　萬安47規劃一次看！告警簡訊增新功能

▲國防部全民防衛動員署人力動員處長朱森村。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

「萬安47號」演習將於本月22至25日間配合國軍漢光演習執行。國防部9日於例行記者會上表示，本次將發布「飛彈、火箭攻擊台灣特定地區」的空中威脅告警，也新增連結，民眾點選後可檢視臨近的避難設施；另提醒民眾，若未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令的管制及演練，恐被罰新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

國防部全民防衛動員署人力動員處長朱森村表示，本次萬安演習配合漢光實兵演習，於22日至25日採分區方式，依照中部、北部、東部及外（離）島、南部地區的順序實施演練。

朱森村指出，22日在中部7縣市實施演練，參演地方政府為苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市；23日為北部7縣市，分別為宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市；24日為東部及外離島5縣市，分別為花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣、澎湖縣；25日為南部3縣市，分別為台南市、高雄市、屏東縣。

▼萬安47號演習規劃。（圖／國防部提供，點圖放大，下同）



演習當天下午1時30分至下午2時，將實施警報發放、疏散避難及交通管制；在防空警報解除後，續於下午2時至下午2時30分，由地方政府及參演的民防團隊實施「戰時災民收容救濟站」開設及災害救援演練。

特別的是，朱森村強調，除了新竹市、嘉義市各擇1個區，其餘20個地方政府各擇2個鄉（鎮、市、區）重點驗證民眾實際進入防空疏散避難設施。

另外，這次也會透過「空中威脅告警系統」發送手機告警訊息，朱森村表示，發送的內容為「萬安演習防空警報，飛彈/火箭攻擊台灣OO地區，請就近避難。「Air Defense Drill，Incoming missile /rocket threat. Seek immediate shelter」；而在告警訊息中，會附帶一個連結，民眾可以點選，便能了解臨近的避難設施。

最後，朱森村呼籲國人，行駛中的車輛聽聞防空警報時，請駕駛人保持鎮靜，切勿違反交通規則，並依警察及民防執勤人員指揮，配合實施人、車管制；防空演習期間，各級政府機關、部隊、學校、團體、公司、廠（場）站及民眾均應配合管制與演練。

朱森村強調，如果未依民防法第21條、防空演習實施辦法第12條規定，配合演習命令的管制及演練，各地方政府得引用民防法第25條裁處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。

▼萬安47號演習規劃。（圖／國防部提供，點圖放大，下同）

